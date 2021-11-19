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Умерла Нина Агапова

В возрасте 95 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова. Об этом сообщил режиссер Сергей Капков на своей странице в Facebook.

По его словам, Агапова была остроумной и самоироничной. Режиссер отметил, что она была «рождена Звездой» и могла бы «с достоинством нести это определение, если бы в советском кино нашлось место для ее шарма».

Но в 2006 году актриса ушла со сцены. «Закрылась дома. От интервью тоже отказывалась», — написал Капков.

Нина Агапова сыграла больше ста ролей, в том числе в фильмах Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Актриса в том числе снималась в кинолентах «Не хочу быть взрослым», «Крейцерова соната» и «Зависть богов», «12 стульев» и «Старики-разбойники».

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