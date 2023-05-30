От «Моей прекрасной няни» до «Тетриса». Никите Ефремову – 35

Российский актер театра и кино Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве в семье филолога Аси Воробьевой, которая работала литературным редактором в театре «Современник», и известного советского и российского актера Михаила Ефремова. Дед Ефремова по линии отца — народный артист СССР Олег Ефремов (1927—2000), бабушка — Алла Покровская (1937—2019) — народная артистка РСФСР, педагог Школы-студии МХАТ.

Обучался в физико-математической школе, но к 11-му классу потерял интерес к точным наукам и всерьез увлекся музыкой — скрипкой, фортепиано, вокалом. После школы поступил в Школу-студию МХАТ на курс режиссера и театрального педагога Константина Райкина.

После учебы в 2009 году Евремова пригласили играть на сцене театра «Современник». Его дебютная роль — Готфрид Ленц в спектакле «Три товарища» по роману Эриха Марии Ремарка. После этого сыграл роли еще в пяти спектаклях на сцене театра «Современник». Последний на данный момент выход на сцену произошел в 2020 году – Ефремов сыграл роль Николая Филатова из «Собраний сочинений» Евгения Гришковца.

В кино актер снимается с 2004 года. Его первой стала эпизодическая роль в сериале «Моя прекрасная няня». Впоследствии актер сыграл в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, «ВМаяковский» Александра Шейна, «Елки 8» Антона Богданова.

Осенью 2022 года Ефремов признался в наличии алкогольной зависимости. По словам актера, он длительно и чрезмерно употреблял алкоголь. Позднее он заявил, что пить бросил, поскольку «это не приносило удовольствия». Актер откровенно рассказывал о своих походах к психологу. «Да, я слышал, как говорят: «Вот не было у нас психологов, жили мы нормально». Здесь я бы, конечно, поспорил, что такое «нормально»», — сказал он.

31 марта 2023 года на Apple TV+ вышел фильм «Тетрис» британского режиссера Джона Бейрда («Грязь», «Хулиганы»), в котором Ефремов исполнил роль Алексея Пажитнова, создателя игры.