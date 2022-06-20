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«Родители говорили мне, что я не смогу стать актрисой». Николь Кидман — 55

Николь Кидман родилась 20 июня 1967 в Гонолулу, штат Гавайи. Ее родители из Австралии, именно там Николь провела первые годы своей жизни и начала актерскую карьеру.

С раннего детства будущая актриса увлекалась танцами и балетом, однако из-за высокого роста ее дразнили «шваброй» и не давали играть в школьных спектаклях.

«Родители говорили мне, что я не смогу стать актрисой, потому что все коллеги по сцене будут ниже меня», — призналась Кидман, рост которой уже в 15 лет был 180 сантиметров.

Это не помешало ей дебютировать в картине «Рождество в буше», а в 15 лет солировать в комедии «Бандиты на велосипедах», которая и принесла ей известность на родине.

В 1990 году в прокат вышел американский боевик «Дни грома», который стал первым фильмом Николь Кидман в американском кино. На съемках картины она познакомилась с Томом Крузом, который позже стал ее мужем.

Кульминацией этого периода в творчестве Кидман стала роль в фильме Стэнли Кубрика — «С широко закрытыми глазами», а одной из самых знаменитых работ — роль куртизанки Сатин в мюзикле «Мулен Руж», после которой актриса впервые номинировалась на «Оскар» и стала лицом парфюмерного бренда «Chanel No. 5».

Свою первую статуэтку Кидман получила за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы». Актрису хорошо знают также по фильмам «Догвилль», «Холодная гора», «Рождение», «Кроличья нора», «Притворись моей женой», «Что скрывает ложь», «Порочные игры», «Возмездие», «Лев», «Аквамен» и другим. Всего на счету кинозвезды более ста работ в разных проектах.

В 2004 году Николь была названа ООН «гражданином мира» за активную благотворительную деятельность, борьбу с раком груди и помощь детям.

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