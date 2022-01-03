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Невеста Чаплина, любимица Гитлера. Какой была женщина-вамп Пола Негри

3 января 1897 года в Российской Империи родилась будущая звезда немого кино Пола Негри. С рождения актриса польского происхождения носила имя Аполлонии Халупец, псевдоним она взяла после начала Первой Мировой войны -– в честь итальянской поэтессы Ады Негри.

Первую роль в театре Пола Негри сыграла в возрасте 16-18 лет (сведения о дате ее рождения разнятся). Впоследствии, получив известность благодаря ролям в польских кинофильмах, актриса эмигрирует в Германию, где снимается в немых картинах компании UFA, у знаменитого режиссера Эрнста Любича. В начале 1920-х переезжает в Голливуд.

Пола Негри – пожалуй, самая известная представительница амплуа женщины-вамп. Ее европейское происхождение вкупе с томным взором «страдающей искусительницы» вызывало огромный ажиотаж в американской прессе тех лет. В начале 1930-х cнимавшаяся в американских и немецких фильмах, она была любимой актрисой Адольфа Гитлера. Впоследствии Пола Негри выиграла иск о клевете против французского журнала, заявившего о ее романе с фюрером.

Известно, что Пола Негри была также невестой Чарли Чаплина, но бросила великого комика ради секс-символа эпохи немого кино Родольфо Валентино.

Именно Поле Негри режиссер Билли Уайлдер изначально предлагал великую роль ушедшей на покой голливудской звезды в фильме «Бульвар Сансет»; однако она отказалась.

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