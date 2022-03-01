Кристина из «Универа» и шансонье: Настасье Самбурской — 35

Актриса и певица Настасья Самбурская родилась 1 марта 1987 года в Приозерске Ленинградской области. В 1992 году ее отец попал в тюрьму, и мать работала на рынке, чтобы прокормить двоих детей. Окончив 9 класс, Настасья поступила на парикмахера в Энгельсе Саратовской области. Она также подрабатывала охранницей, диспетчером в такси и реквизитором в театре. В начале 2000-х Самбурская поступила во МХАТ на курс Константина Райкина. Она рассказала в Instagram, что «ляпнула декану неудобную правду» и была за это отчислена.

В 2010 году актриса окончила ГИТИС, была принята в труппу Театра на Малой Бронной и прослужила там до 2019-го. Она была задействована в спектаклях «Принц Каспиан», «Наш человек в Гаване», «Почтигород», «Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина» и других. Ранее Самбурская играла второстепенных персонажей в фильмах и сериалах, а в 2011 году получила роль Кристины Соколовский в сериале «Универ. Новая общага». В 2015-м ее персонажа вывели из проекта. Актриса вернулась к своей роли в сериале «Универ. 10 лет спустя» (2021).

Она также снималась для журналов («Maxim», «iFamous», «Playboy Russia» и «Playboy Ukraine»), вела передачи на ТВ («Ревизорро», «#Я права») и снималась в многочисленных комедиях («Женщины против мужчин», «Каникулы президента», «Беспринципные»). Кроме того, Самбурская отлично поет и дает концерты — в 2019 году в Кремлевском дворце она получила премию «Шансон года — 2019» в номинации «Открытие года».

Жизнь и карьера актрисы — в фоторепортаже «Газеты.Ru»