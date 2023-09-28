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Звезде «Малхолланд Драйв» Наоми Уоттс — 55

Звезде «Твин Пикс» и музе Дэвида Линча Наоми Уоттс исполняется 55 лет

Сегодня 55 лет исполняется одной из самых обаятельных актрис Голливуда – Наоми Уоттс. Будущая муза Дэвида Линча родилась в 1968 году в Англии – в семье антикварщицы и роуд-менеджера психоделической группы Pink Floyd. Когда ей было семь, отец умер от передозировки героином, и мать решила увезти Наоми и ее брата Бена в Австралию.

Там Наоми не смогла закончить школу и решила стать моделью. Волей случая девушка оказалась на пробах в театре, и поняла, что больше всего хочет быть актрисой.

Первые роли она исполнила в 1986 году на австралийском телевидении. После перерыва актриса отправилась покорять Голливуд – долгое время играла во второстепенных фильмах и не имела особой популярности.

Так продолжалось до 1999 года, когда известный уже режиссер Дэвид Линч стал подбирать актеров для своей картины «Малхолланд Драйв» — об актрисе, которая пытается найти себя в Лос-Анджелесе.

«Я увидел человека, в котором чувствовался огромный талант, человека с прекрасной душой, умом — это возможности для множества разных ролей, словом — прекрасный набор», — говорил Линч.

Фильм был номинирован на «Оскар» и стал культовым, а карьера Наоми Уоттс пошла в гору. Спустя почти 20 лет и множество ролей она присоединилась к актерскому составу третьего сезона «Твин Пикс».

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