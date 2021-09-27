27 сентября 2021, 14:31
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Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
Актриса театра и кино Надежда Михалкова родилась в 1986 году в семье режиссера Никиты Михалкова. В возрасте восьми лет она сыграла первую роль в фильме своего отца «Утомленные солнцем». Затем последовали съемки Михалковой в десятках фильмов и сериалов, участие в спектаклях и телешоу, окончание факультета международной журналистики МГИМО, ведение передач и даже дизайн одежды.
27 сентября Надежде Михалковой исполнилось 35 лет. Подробнее о ее жизни и карьере — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Режиссер и актриса Надежда Михалкова
Родители Надежды Михалковой — режиссер Никита Михалков и общественно-политический деятель Татьяна Михалкова. У актрисы есть старшая сестра Анна и старший брат Артем, а также брат от первого брака отца Степан. На фото: Татьяна, Анна, Никита и Надежда Михалковы (слева направо) на церемонии награждения премией «Золотой орел», 2012 год
Когда Михалковой было восемь лет, она сыграла дочь комдива Котова в фильме отца “Утомленные солнцем” (1994), получившем “Оскар”. На фото: режиссер и актер Никита Михалков и его дочь Надя со статуэткой «Оскара», 1995 год
Сразу две роли сестер-близняшек Михалкова исполнила в ленте Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» (1999). Она сыграла внучку президента России и дочь бедной художницы. На фото: актер Олег Табаков (1935 — 2018) и Надя Михалкова в фильме «Президент и его внучка»
В 2008 году Михалкова закончила факультет международной журналистики МГИМО. Она работала ведущей шоу «Правила стиля» на канале Disney
Несмотря на отсутствие актерского образования, Михалкова успешно снимается в фильмах и сериалах, а также играет в театре. Среди театральных работ актрисы — постановки «Утиная охота», «Как выдать маму замуж» и «Страсти по Пиковой даме». На фото: актеры Владимир Епифанцев в роли Зилова и Надежда Михалкова в роли Ирины в сцене из спектакля режиссера Павла Сафонова «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова
С 2010 по 2017 год Михалкова была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили. У артистки есть дочь Нина (2011) и сын Иван (2013)
Актриса пробовала себя в моде в роли дизайнера: у нее прошел модный показ одежды под маркой «Надин».
Продюсерский дебют Михалковой случился в 2008 году, когда она участвовала в создании фильма “Скажи Лео” Леонида Рыбакова. Затем она продюсировала фильмы «Бездельники» (2011), “Проигранное место” (2018) и “One Mango, Please” (2020). На фото: режиссер Артем Михалков с Надеждой Михалковой перед показом ее фильма «Чурросы», 2016 год
Артистка сыграла Надю Котову в двух продолжениях фильма “Утомленные солнцем”. Картина “Утомленные солнцем 2: Предстояние” (2010) на момент выхода была самым дорогим российским фильмом (по разным данным, ее бюджет составлял от $40 млн до $55 млн. Как и “Утомленные солнцем 2: Цитадель” (2011), она провалилась в прокате
В фильмографии Михалковой — такие ленты, как «Лед 2», “Беспринципные”, “Город”, “Сын отца народов”, “Людмила Гурченко”, “Гудбай, Америка” и другие. На фото: кадр из сериала «Беспринципные» (2020)
В паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым Михалкова участвовала в шоу «Ледниковый период» в 2020 году
В 2020 году Михалкова сыграла роль невестки героя Владимира Вдовиченкова в комедии “Батя”. Кадр из фильма «Батя» (2020)
В 2016 году Михалкова сняла первую ленту в качестве режиссера — “Чурросы”. Также она поставила фильмы “Проигранное место” (2018), “One Mango, Please” (2020) и “Номинация” (2021). На фото: Надежда Михалкова на премьере своей картины «Проигранное место» в Москве, 2018 год