Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35

Актриса театра и кино Надежда Михалкова родилась в 1986 году в семье режиссера Никиты Михалкова. В возрасте восьми лет она сыграла первую роль в фильме своего отца «Утомленные солнцем». Затем последовали съемки Михалковой в десятках фильмов и сериалов, участие в спектаклях и телешоу, окончание факультета международной журналистики МГИМО, ведение передач и даже дизайн одежды.

27 сентября Надежде Михалковой исполнилось 35 лет. Подробнее о ее жизни и карьере — в фотогалерее «Газеты.Ru».