Музыкант, актер и автогонщик. Николаю Фоменко — 60

Актер, музыкант, шоумен, теле- и радиоведущий Николай Фоменко родился в Ленинграде 30 апреля 1962 года в семье балерины и разработчика ракет. Окончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, Фоменко прославился в середине 80-х, когда основал популярную в те годы группу «Секрет». Вместе с Максимом Леонидовым, Андреем Заблудовским и Алексеем Мурашовым он играл рок-н-ролл, записывал альбомы и активно гастролировал. В 90-х Фоменко часто появлялся на телевидении — он был участником и ведущим передач «Оба-на» и «Империя страсти», снимался в «Старых песнях о главном».

Первой его крупной ролью в кино стал Коля в фильме Владимира Машкова «Сирота казанская», а после актер снимался у Эльдара Рязанова («Старые клячи»), Юрия Мороза («Апостол») и Аллы Суриковой («Человек с бульвара Капуцинок»). Всего в его фильмографии — более 60 ролей в фильмах и сериалах.

Фоменко со студенческих лет мечтал стать автогонщиком, но всерьез занялся этим видом спорта в середине 90-х, когда участвовал в программе «Гонки на выживание». Позже он соревновался в различных турнирах и даже получил звание мастера спорта международного класса по автоспорту за победу в чемпионате России 2000 года по кольцевым гонкам. Сейчас Николай Фоменко продолжает сниматься в кино, вести передачи на радио и телевидении и собираться на юбилейные концерты с группой «Секрет».