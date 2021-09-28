«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было

Через месяц после августовского путча — 28 сентября 1991 года — на территории аэродрома в Тушино прошел международный рок-фестиваль «Монстры рока». Толпы людей в метро, алкоголь, веселье и музыка — так металлисты встречали легендарные группы AC/DC и Metallica.

Мероприятие открыла техасская металл-группа Pantera, часть выступления которой вошла в их альбом 1999 года. Следующими на сцену вышли The Black Crowes, но довольно быстро американцы отдали микрофон отечественным рокерам E.S.T. Самое «жаркое» было впереди. В момент выступления Metallica организаторы чуть не закрыли мероприятие из-за беспорядков. Заканчивали рок-концерт рокеры AC/DC. Мероприятие посетили, по разным оценкам, от 300 тыс. до 1 млн человек.

Как прошло главное музыкальное событие начала 90-х — в фотогалерее «Газета.Ru»