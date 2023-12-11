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«Я не стал другим»: Андрею Макаревичу — 70

Основатель и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* отмечает 70-летие

Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) родился 11 декабря 1953 года в Москве. С детства интересовался музыкой — в 12 лет начал играть на гитаре. В восьмом классе основал ансамбль The Kids, исполнявший каверы на иностранные песни. Позже он превратился в Time Machines.

Пойдя по стопам отца, в 1971 году Макаревич поступил в архитектурный, но надолго его не хватило. Завязать с этой формой искусства он решил в 1979-м, когда «Машина времени» подписала контракт с Союзконцертом. Так, через 10 лет после создания группы, Макаревич официально стал музыкантом.

Критики называли «Машину времени» «архитектором российского рока» и первой группой, которая его «сформулировала». Ее бессменный лидер на протяжении всей карьеры не оставался в стороне от политики. Макаревич сам признавался, что критически относился к советской власти. 22 августа 1991-го во время путча ГКЧП «Машина времени» вместе с другими группами организовала концерт «Рок на баррикадах». В 2000-х Макаревич поддерживал Путина, в 2008 году он с «Машиной времени» участвовал в концерте на президентских выборах. Но уже в 2011-м музыкант заявил, что больше этого делать не будет. В ноябре 2023-го в интервью он заявил, что его «расхождение с властями» началось в 1978-м.

«Я не стал другим, это совершенно точно. Вот это я могу гарантировать. Может быть, это кого-то раздражает. Но представления о добре и зле у меня не изменились за последние 50 лет, ну, никак», — признался он.

Макаревич уехал из России вскоре после начала СВО, сейчас он живет в Израиле. В сентябре 2022 года музыканта объявили иноагентом, но впервые не за иностранное финансирование. Причиной стало интервью фронтмена «Машины времени» украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом)*.

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