Как закрывался «Кинотавр»

В Сочи состоялась церемония закрытия 32-го кинофестиваля «Кинотавр» — он продолжался всю последнюю неделю. Главный приз взяла драма Николая Хомерики «Море волнуется раз», в номинации за лучшую женскую роль победила Ольга Бодрова (дочь Сергея Бодрова-младшего), сыгравшая в картине. Исполнителем лучшей мужской роли был назван Павел Деревянко — за Витю в триллере «Подельники». В зрительском голосовании победила драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».





Гости церемонии закрытия 32-го «Кинотавра» — в фоторепортаже «Газеты.Ru».