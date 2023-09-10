Лучшие фильмы Гая Ричи

Гай Стюарт Ричи — режиссер, сценарист и продюсер, а также буквально живое воплощение жанра криминальной комедии. Он родился 10 сентября 1968 года в Хатфилде в семье потомков английского короля Эдуарда I. Большую часть юности он провел в поместье XVII века своего отчима. Ричи страдает дислексией и в 15 лет был отчислен из школы без аттестата — его он получит позже.

По словам Ричи, о кино он мечтал еще со школы и посещал режиссерские курсы. Работал курьером, попал в рекламу, снял короткометражный фильм, который попался на глаза Труди Стайлер, жене Стинга. Она решила спонсировать следующую работу Ричи – так на свет появился «Карты, деньги, два ствола», который открыл дорогу в кино не только режиссеру, но и Джейсону Стейтему и Винни Джонсу, сыгравшим ключевые роли. В это же время молодой режиссер сходится с Мадонной.

Спустя два года в прокат выходит «Большой куш» с Бредом Питтом и Бенисио дель Торо, который закрепляет за режиссером его статус. После этого Ричи снимает для Мадонны несколько видео, а также полнометражный фильм «Унесенные» с ней в главной роли. Картина получила 5 статуэток антипремии «Золотая малина». После возвращения в жанр Ричи снимает «Револьвер», «Рок-н-рольщика», «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим, «Агенты А.Н.К.Л.», «Алладина» и «Джентльменов». Последний фильм Ричи в прокате – несвойственный ему «Переводчик» с Джейком Джилленхолом – хрестоматийная американская драма о войне на Ближнем востоке.

Ричи и Мадонна были вместе семь лет, у них родился сын Рокко, а также они усыновили ребенка из Малави Дэвида Банду. Пара распалась в 2008 году. С 2015 года Ричи женат на модели Джеки Эйнсли, с которой он встречался 5 лет до их свадьбы. У них трое детей: Рафаэль, Ривка и Леви.