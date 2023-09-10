Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Лучшие фильмы Гая Ричи

Британскому режиссеру Гаю Ричи исполнилось 55 лет

Гай Стюарт Ричи — режиссер, сценарист и продюсер, а также буквально живое воплощение жанра криминальной комедии. Он родился 10 сентября 1968 года в Хатфилде в семье потомков английского короля Эдуарда I. Большую часть юности он провел в поместье XVII века своего отчима. Ричи страдает дислексией и в 15 лет был отчислен из школы без аттестата — его он получит позже.

По словам Ричи, о кино он мечтал еще со школы и посещал режиссерские курсы. Работал курьером, попал в рекламу, снял короткометражный фильм, который попался на глаза Труди Стайлер, жене Стинга. Она решила спонсировать следующую работу Ричи – так на свет появился «Карты, деньги, два ствола», который открыл дорогу в кино не только режиссеру, но и Джейсону Стейтему и Винни Джонсу, сыгравшим ключевые роли. В это же время молодой режиссер сходится с Мадонной.

Спустя два года в прокат выходит «Большой куш» с Бредом Питтом и Бенисио дель Торо, который закрепляет за режиссером его статус. После этого Ричи снимает для Мадонны несколько видео, а также полнометражный фильм «Унесенные» с ней в главной роли. Картина получила 5 статуэток антипремии «Золотая малина». После возвращения в жанр Ричи снимает «Револьвер», «Рок-н-рольщика», «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим, «Агенты А.Н.К.Л.», «Алладина» и «Джентльменов». Последний фильм Ричи в прокате – несвойственный ему «Переводчик» с Джейком Джилленхолом – хрестоматийная американская драма о войне на Ближнем востоке.

Ричи и Мадонна были вместе семь лет, у них родился сын Рокко, а также они усыновили ребенка из Малави Дэвида Банду. Пара распалась в 2008 году. С 2015 года Ричи женат на модели Джеки Эйнсли, с которой он встречался 5 лет до их свадьбы. У них трое детей: Рафаэль, Ривка и Леви.

Картина дня
Лавров: Запад не смог «украинизировать» саммит G20. Военная операция на Украине, день 564-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 564-й день
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах с номерами РФ
В Госдуме высмеяли ЕС за запрет россиянам ввозить личные авто, смартфоны и шампунь
На Украине рассказали о будущих облавах на призывников
Шольц не ответил на вопрос о возможных поставках Киеву ракет Taurus
В Британии обеспокоились вмешательством Китая в дела Лондона
Рынок подкастов входит в стадию коррекции после бурного роста
Новости и материалы
В Тернополе загорелось предприятие на 9 тыс. кв. м.
В Германии оценили эффективность системы обороны РФ на Южном направлении
Тренер «Зенита» заявил, что понимает, почему Марио Фернандес бесит болельщиков
Россия и Китай настроены ускорить переговоры по «Силе Сибири 2»
Туристический микроавтобус попал в ДТП в Дагестане
Дети пострадали во время соревнований на лыжероллерах в Самаре из-за опасной трассы
Призер ОИ Петрова: талантливых детей в России много, но важно, чтобы у них была практика
Председатель КНР призвал к возрождению Северо-Восточного Китая
В США заявили, что «мяч на стороне России» в вопросе зерновой сделки
Премьер Японии начнет перестановки в парламенте не ранее 13 сентября
Митя Фомин расправил спину и плечи после комплимента Алексея Воробьева о его усах
В МИД РФ предложили ответ на незаконные санкции
Лавров заявил, что Россия не мешает Западу общаться с африканскими странами
В Белом доме считают, что Киеву нужен Starlink
Волочкова рассказала о судьбоносном подарке от незнакомца
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9
Эрдоган и Мишель обсудили возможность вступления Турции в ЕС
Боец UFC Макгрегор: этот дурачок Волкановски не может быть лучшим в мире
Все новости
В МИД РФ оценили учения Армении и США
ВСУ при помощи дронов атаковали избирательный участок в Запорожской области
Медведев предупредил США о риске повторения 11 сентября с ядерным оружием
Советника-посланника посольства РФ в Румынии срочно вызвали в МИД страны
Виталий Бородин пригрозил раскрыть имена покровителей Ани Лорак в России
Георгий Бовт
Добро пожаловать в торговый центр «Зомби-лэнд»
Когда истина ближе, чем хотелось бы: 10 самых страшных серий «Секретных материалов»
«Азия для начинающих». Как россияне покоряют Сингапур, и почему там сложно жить
Предприниматель Фарсеев рассказал о сложностях работы в Сингапуре для россиян
«Жених требует, чтобы после нашей свадьбы мой сын жил отдельно». История непростого выбора
Читательница рассказала, что не хочет выбирать между сыном и мужем
Передачу танков Abrams Украине могут отложить из-за тяжелых потерь бронетехники
Military Watch Magazine: российские войска эффективно прожигают броню западной техники
Обломки «аналогичного российскому» дрона нашли в Румынии второй раз за неделю
Президент Румынии сообщил генсеку НАТО о похожих на российские обломках БПЛА
Саммит G20 признал разные оценки конфликта на Украине. Киев недоволен
МИД Украины выразил недовольство декларацией саммита G20 по конфликту в стране
«Дерзко восстал на Господа». Почему Льва Толстого отлучили от церкви
Писатель Лев Толстой родился 195 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях