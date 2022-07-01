«Иногда казалось, что она и впрямь эльфийка»: Лив Тайлер — 45

1 июля 45 лет исполняется американской актрисе Лив Тайлер – дочери вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера и модели Биби Бьюэлл.

В 17 лет Лив дебютировала в кино в фильме «Безмолвная схватка», после чего исполнила несколько ролей второго плана. Популярность к Лив Тайлер пришла после фильма Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота». В нем она сыграла Люси Хармон – романтичного подростка, который отправился в Тоскану, чтобы потерять девственность. После этого она сыграла в фантастическом фильме «Армагеддон» и экранизации «Евгения Онегина».

Однако всемирную известность актрисе принесла роль эльфийской принцессы Арвен в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». В интервью она признавалась, что выучила эльфийское наречие, изобретенное Толкином, и даже спустя несколько лет помнила все реплики своего персонажа. Кроме того, говорила Лив Тайлер, «избалованной 22-летней американке» было нелегко понять, как сыграть волшебное существо возрастом около 3 тыс. лет.

«Она очень спокойная и неожиданно зрелая. Играла свою роль так убедительно, что иногда мне казалось, что она и впрямь эльфийка!» — говорил журналистам о Лив Тайлер ее партнер по съемкам Вигго Мортенсен, сыгравший роль Арагорна.