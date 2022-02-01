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Льву Лещенко — 80

Эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля в 1942 году в Москве в семье кадрового офицера, ветерана Великой Отечественной войны.

Детские годы будущего певца прошли в Сокольниках, где он занимался в хоре Дома пионеров. По настоянию хормейстера он всерьез начал заниматься пением, выступая на школьной сцене с популярными в то время песнями Леонида Утесова.

В начале 1960-х годов проходил срочную службу в танковых войсках. В январе 1962 года командование части направило рядового Лещенко в ансамбль песни и пляски, где он стал солистом. В 1969 году артиста приняли в труппу Московского театра оперетты.

С 1970 года певец выступал на радио, записывал романсы, народные и советские песни, сочинения зарубежных композиторов. Всенародную любовь Лещенко принесла песня Владимира Харитонова и Давида Тухманова «День Победы», исполненная впервые в 1975 году, на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Жизнь и карьера певца — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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