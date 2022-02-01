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Памяти Леонида Куравлева: редкие кадры со съемок

30 января не стало Леонида Куравлева. Он снялся более чем в 200 лентах, его блистательно созданные образы – Пашки Колокольникова, Хомы Брута, Копченого, Шуры Балаганова, Афони, Жоржа Милославского – завоевали невероятную любовь зрителей, а сами фильмы с участием артиста стали классикой отечественного кинематографа. Леонид Куравлев был любимым актером Василия Шукшина, но старался не задерживаться в образе простого парня, искал себе более разноплановые роли. Он сумел так воплотить образ Афони, что к по сценарию неприятному персонажу прониклась симпатией вся страна. Он был невероятно органичен в каждой роли, умея со всей простотой и непосредственностью соответствовать правде жизни.

В день прощания с Леонидом Куравлевым «Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемочных площадок, вспоминая лучшие роли артиста и факты из его биографии.

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