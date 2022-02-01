01 февраля 2022, 18:09
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Памяти Леонида Куравлева: редкие кадры со съемок
30 января не стало Леонида Куравлева. Он снялся более чем в 200 лентах, его блистательно созданные образы – Пашки Колокольникова, Хомы Брута, Копченого, Шуры Балаганова, Афони, Жоржа Милославского – завоевали невероятную любовь зрителей, а сами фильмы с участием артиста стали классикой отечественного кинематографа. Леонид Куравлев был любимым актером Василия Шукшина, но старался не задерживаться в образе простого парня, искал себе более разноплановые роли. Он сумел так воплотить образ Афони, что к по сценарию неприятному персонажу прониклась симпатией вся страна. Он был невероятно органичен в каждой роли, умея со всей простотой и непосредственностью соответствовать правде жизни.
В день прощания с Леонидом Куравлевым «Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемочных площадок, вспоминая лучшие роли артиста и факты из его биографии.
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На съемках фильма «Ты — мне, я — тебе», реж. Александр Серый, 1976 год
Леонид Куравлев родился в семье, далекой от актерской профессии. Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать – в парикмахерской. В 1941 году ее обвинили в антисоветской деятельности и сослали в Караганду, а затем – на Север. Маленького Леонида воспитывала тетя. Когда мальчик был в пятом классе, его отправили к матери на Кольский полуостров, где он проучился год. Затем Куравлев вернулся в Москву.
Кадр из фильма «Вий», реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 год
В школе Леониду Куравлеву очень плохо давались точные науки. Двоюродная сестра, которая поступала во ВГИК, но не прошла по конкурсу, предложила брату попытать счастья на экзаменах в тот же институт. Первая попытка оказалась неудачной, однако один из членов приемной комиссии посоветовал Куравлеву прийти во ВГИК еще раз – через год. И не зря – со второго захода он поступил на курс Бориса Бибикова, талантливого актера, режиссера и педагога, ученика Станиславского.
Поначалу Куравлев не вызывал восторга у преподавателей и даже был отчислен на втором курсе. Помог случай: другой студент на отчислении всеми правдами и неправдами уговорил Бибикова оставить его на курсе с испытательным сроком. Чтобы соблюсти справедливость, с таким же условием оставили и Куравлева. После чего тот всерьез взялся за ум.
Кадр из фильма «Золотой теленок», реж. Михаил Швейцер, 1968 год
Еще учась во ВГИКе, Куравлев начал сниматься в кино. Его дебютными образами стали роли сапера в курсовой работе режиссеров Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет» – и комбайнера в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».
Первой ролью в полнометражной картине «Мичман Панин» Михаила Швейцера актер был обязан случаю. Во ВГИК на экзамен пришла супруга и помощник режиссера Швейцера Софья Милькина. Увидев, как тщательно и серьезно Куравлев исполняет романс «Уймитесь волнения страсти», она не смогла удержаться от смеха и предложила ему попробоваться в картину.
На съемках фильма «Вий», реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 год
На съемках фильма «Золотой теленок», реж. Михаил Швейцер, 1968 год
«Мичман Панин» положил начало многолетнему сотрудничеству Михаила Швейцера и Леонида Куравлева. Актер снялся у режиссера в восьми картинах. Самой яркой из них, полюбившейся критикам и зрителям стала роль Шуры Балаганова в ленте «Золотой теленок». На нее также претендовали Александр Пороховщиков, Владимир Басов, Николай Губенко, Зиновий Высоковский, Борис Зайденберг, Владимир Ильин, Вячеслав Невинный.
Кадр из фильма «Не может быть», реж. Леонид Гайдай, 1975 год
После роли матроса Камушкина в «Мичмане Панине» Леонид Куравлев стал получать приглашения от ведущих режиссеров того времени. Он снялся у Льва Кулиджанова в картине «Когда деревья были большими», Евгения Карелова – в «Третьем тайме», но главной удачей стала роль шофера Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». Эту роль называли началом настоящей кинематографической карьеры актера, да и сам он признавал: «Сделал меня Шукшин, который снял меня в фильме «Живет такой парень».
На съемках фильма «Золотой теленок», реж. Михаил Швейцер, 1968 год
На съемках фильма «Вий», реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 год
Одновременно со съемками в «Золотом теленке» Куравлев работал на картине «Вий» – фактически первом советском фильме ужасов. По словам актера, он получал огромное наслаждение, снимаясь в фильме по произведению Гоголя. И «аура мистики» автора помогала в работе над ролью.
Мистика присутствовала и на самих съемках: волею случая Куравлев спас Наталью Варлей от серьезных травм, когда актриса вылетела из «летящего» гроба. «Однажды закрутился гроб с Наташей, и вдруг она стала падать. С высоты метра 2,5–3. Но я находился в той точке, где мне пришлось всего лишь, не отступая ни на шаг, подставить руки — и она в них упала. Чудо. Это тоже Гоголь!» – вспоминал актер.
На съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 год
Поистине народную любовь принесла Куравлеву роль вора-рецидивиста в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятой по произведению Михаила Булгакова. Сперва персонаж предназначался Андрею Миронову, но тот на пробах показался режиссеру слишком утонченным для вора. Гайдай выбрал Куравлева и не ошибся – многие полюбившиеся моменты фильма придумал именно сам актер. Так, в одном из дублей он невольно достал из кармана пачку сигарет, используя ее как импровизированный микрофон. Гайдаю это настолько понравилось, что этот прием использовали и в других дублях – и он вошел в картину.
На съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 год
На съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 год
По легенде Куравлеву принадлежит и продолжение фразы «Храните деньги в сберегательной кассе» – «Если, конечно, они у вас есть». А еще актер принес на съемки ручку со сменяющейся картинкой. В итоге в фильме Милославский крадет эту ручку из квартиры Шпака, а затем дарит ее шведскому послу.
Некоторые слишком острые фразы в фильме были переозвучены. Так, на вопрос Бунши о царском банкете («Кто оплачивать будет?») Милославский изначально отвечал: «Народ, народ, батюшка». Но цензура не пропустила эту реплику – в финальном варианте герой Куравлева говорит: «Ну, во всяком случае, не мы».
На съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 год
Кадр из фильма «Не может быть», реж. Леонид Гайдай, 1975 год
Следующим этапом сотрудничества Куравлева и Гайдая также стала экранизация – на этот раз работы Михаила Зощенко. Куравлев сыграл нерадивого жениха, который не может узнать невесту на собственной свадьбе в новелле «Свадебное происшествие». Здесь он вновь встретился на площадке с Савелием Крамаровым, с которым они вместе снимались в «Иване Васильевиче». Актеры так сдружились, что Куравлев подарил Крамарову свою фотокарточку с пожеланием «находить понимание с режиссерами и с администрацией кино, какое было у них».
Кадр из фильма «Не может быть», реж. Леонид Гайдай, 1975 год
На съемках фильма «Опасно для жизни», реж. Леонид Гайдай, 1985 год
После «Не может быть» Куравлев исполнил у Гайдая роль почтмейстера в комедии «Инкогнито из Петербурга» по пьесе Гоголя «Ревизор» – и даже эпизодическую роль крестьянина в советско-финской картине «За спичками». Еще одним совместным фильмом Гайдая и Куравлева стала остросоциальная комедия «Опасно для жизни», где Куравлеву досталась главная роль – ответственного чиновника Молодцова.
Кадр из фильма «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 год
В 1975 году лидером советского проката стала картина «Афоня» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
«На Афоню у нас было три кандидатуры — польский актер Даниил Ольбрыхский, Владимир Высоцкий и Леонид Куравлев. Три замечательных разных актера. Три разных фильма. Остановились на Куравлеве. И не ошиблись! Есть в Куравлеве какой-то секрет. Афоне в его исполнении прощают то, чего никогда бы не простили ни Афоне Ольбрыхского, ни Афоне Высоцкого. А этого мы и добивались. Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели», – писал Георгий Данелия в книге «Тостуемый пьет до дна».
Кадр из фильма «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 год
Кадр из фильма «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 год
Фильм «Афоня», ставший самым популярным в 1975 году, посмотрело 62 миллиона человек. Картина получила специальный приз на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе. А через два года после выхода ленты Леонида Куравлева удостоили звания народного артиста РСФСР за «заслуги в области советского киноискусства».
«Между прочим, думаю, что мы даже слегка перестарались. Афоня в исполнении Куравлева получился настолько обаятельным, что на «Мосфильм» пришло немало возмущенных писем от жен пьющих особей», – писал Георгий Данелия.
На съемках фильма «Ты – мне, я – тебе», реж. Александр Серый, 1976 год
Фильм «Ты – мне, я – тебе» снимал режиссер Александр Серый, который стремился повторить успех своей предыдущей картины – «Джентльмены удачи». В картине, снятой в эпоху дефицита, высмеиваются люди, которые стремились заводить нужные связи, помогающие им вести красивый образ жизни. Леонид Куравлев сыграл банщика, благодаря своей профессии имеющего доступ к благам, о которых не помышляют простые советские люди. Среди его клиентов дипломаты, артисты, знаменитости, помогающие ему доставать дефицитные товары.
На съемках фильма «Ты — мне, я — тебе», реж. Александр Серый, 1976 год
При этом в картине нужно было исполнить роль не только банщика со связями, но и его брата-близнеца, честного инспектора Рыбнадзора. Перед Куравлевым стояла непростая задача: сыграть двух братьев с диаметрально противоположными взглядами на жизнь, разным пониманием морали и нравственности. Поэтому фотопробы были сразу в двух образах: оборотистого деляги и честного труженика. На момент съемок фильма Куравлев был одним из самых востребованных актеров – одновременно он мог сниматься в пяти проектах.
На съемках фильма «Ты — мне, я — тебе», реж. Александр Серый, 1976 год
Кадр из фильма «Ищите женщину», реж. Алла Сурикова, 1982 год
В картине «Ищите женщину» Леонид Куравлев встретился на съемочной площадке со своей однокурсницей Софико Чиаурели. Первоначально роль инспектора Грандена должен был исполнить Михаил Ульянов, но съемки совпали с гастролями театра. В связи с чем худсовет выбирал между Куравлевым и Арменом Джигарханяном. После долгих споров кто-то из комиссии сказал: «Джигарханян как раз не подходит на эту роль, он ведь настоящий супермен и уже на двадцатой минуте сюжета обязан понять, кто убийца, так что берите Куравлева: он все две серии будет думать-гадать». И выбор был сделан.
Кадр из фильма «Ищите женщину», реж. Алла Сурикова, 1982 год
На съемках фильма «Мы из джаза», реж. Карен Шахназаров, 1983 год
На съемках фильма «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 год
Одной из запоминающихся ролей Куравлева стал образ женатого ловеласа Дятлова в лирической комедии «Самая обаятельная и привлекательная». На экране актер мастерски воплотил этот образ, но в жизни он оставался верен своей жене, с которой они познакомились еще в детстве – и прожили вместе более 50 лет. Супруга, Нина Васильевна, была учителем английского языка, работала директором в одной из московских школ. С мужем они воспитывали дочь Катю и сына Васю, названного в честь Шукшина.
На съемках фильма «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 год
В картине «Самая обаятельная и привлекательная» эпизод у автомата с газированной водой никак не удавалось снять – все дубли выходили неудачными. Впоследствии выяснилось, что так Куравлев и Ширвиндт решили подшутить над Михаилом Кокшеновым, который в кадре должен был пить воду. В результате нескольких испорченных дублей актеру пришлось выпить несколько литров воды.
На съемках фильма «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 год
На съемках фильма «Опасно для жизни», реж. Леонид Гайдай, 1985 год
Леонид Куравлев снимался у лучших режиссеров советского кино: Михаила Швейцера, Георгия Натансона, Василия Шукшина, Глеба Панфилова, Леонида Гайдая, Георгия Данелии, Виталия Мельникова, Татьяны Лиозновой, Сергея Говорухина, Карена Шахназарова. «Эти режиссеры питали меня своим талантом. Они вкладывали в меня свой гений», – признавался актер в одном из интервью.
На съемках фильма «Опасно для жизни», реж. Леонид Гайдай, 1985 год