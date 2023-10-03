Лара Крофт и художница Вегенер. Алисии Викандер — 35

Маленькая Алисия выходила на сцену с семи лет – играла в мюзиклах, танцевала, пела. Думала об юриспруденции и училась балету. Но после съемок на шведском ТВ и в короткометражках, будущая звезда перебиралась в Лондон, где начала стремительную карьеру.

Сейчас на счету Викандер около 50 ролей. Она играла сексуальную женщину-археолога в приключенческом боевике «Tomb Raider: Лара Крофт», леди Бертилак в «Легенде о Зеленом рыцаре», Габи Теллер в «Агентах А.Н.К.Л». А за роль художницы Герды Вегенер в фильме «Девушка из Дании» она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Алисия Викандер несколько раз приезжала сниматься в Россию.

«Мне у вас очень понравилось, — призналась она в интервью «Газете.Ru». — В Москве я останавливалась три раза. Помню, как впервые увидела «Русский ковчег» Александра Сокурова, меня очень впечатлило, как сделан фильм. Это очень сложная задача — взять за основу историю и снять ее одним дублем. Очень здорово».

На съемках драмы «Свет в океане» Викандер познакомилась со своим мужем Майклом Фассбендером. В картине они играли супругов. Звездная пара живет в Лиссабоне, в 2021 году у них родился первенец.