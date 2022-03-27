«Король виолончели»: 95 лет назад родился Мстислав Ростропович

Виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку. Его отец Леопольд Ростропович был виолончелистом и профессором Азербайджанской консерватории. Мать Софья Федотова являлась пианисткой. Музыкант с раннего детства играл на фортепиано, сочинял композиции и выступал на концертах.

В музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского Ростроповича перевели со второго курса сразу на пятый. Артист много выступал в СССР, а в 1947 году впервые выехал на гастроли за границу. Он занял первые места в международных конкурсах в Праге (1947, 1950) и Будапеште (1949). В 1951 году 24-летний Ростропович получил Сталинскую премию II степени. Впоследствии ему вручили сотни наград разных стран. Музыкант также работал дирижером, композитором и преподавателем.

С 1955 года до своей смерти Ростропович был женат на оперной певице Галине Вишневской. В 1956 году у них родилась дочь Ольга, а в 1958-м — Елена. В 1969 году супруги на несколько лет приютили опального писателя Александра Солженицына на своей даче. Затем Ростропович подписал два обращения в Верховный Совет СССР об отмене смертной казни и амнистии политзаключенных. Вскоре его уволили из Большого театра и лишили возможности гастролировать за рубежом. В 1974 году Ростропович добился выездной визы и уехал из страны с семьей. Через несколько лет его лишили гражданства СССР из-за «антипатриотической деятельности».

С 1977 до 1994 год Ростропович возглавлял Национальный симфонический оркестр США в Вашингтоне. Там он продирижировал более 500 произведений, включая «Польский реквием» Кшиштофа Пендерецкого, «Новелетты» Витольда Лютославского и шестую симфонию Альфреда Шнитке.

В 1990 году Ростроповичу вернули советское гражданство. Во время августовского путча 1991 года и разгона съезда народных депутатов и Верховного совета РФ Ростропович выступал на стороне президента России Бориса Ельцина. В 1993 году музыкант вернулся в Россию, где активно занимался благотворительностью.

Музыкант скончался 27 апреля 2007 года в Москве от рака печени. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.