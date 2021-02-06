Первый на Первом: Константину Эрнсту — 60
6 февраля генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст отмечает 60-летний юбилей. Уже более тридцати лет Эрнст работает на Первом канале. В 1988 году выпускник-биохимик присоединился к научной программе «Взгляд» Александра Любимова. Затем он создал шоу «Матадор», которое вел пять лет.
За годы работы медиаменеджер выступил вдохновителем таких проектов, как вокальный конкурс «Голос. Дети», сериалы «Убойная сила» и «Зал ожидания», новогодние «Старые песни о главном» и многих других. В 1995 году Эрнст был назначен генпродюсером канала, а в октябре 1999-го стал его генеральным директором.
Эрнст также широко известен как продюсер. На его счету более 100 спродюсированных фильмов и сериалов, в том числе «Диверсант», «72 метра», «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Гибель империи», «Школа», «Побег» и «Метод».
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