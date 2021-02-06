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Первый на Первом: Константину Эрнсту — 60

6 февраля генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст отмечает 60-летний юбилей. Уже более тридцати лет Эрнст работает на Первом канале. В 1988 году выпускник-биохимик присоединился к научной программе «Взгляд» Александра Любимова. Затем он создал шоу «Матадор», которое вел пять лет.

За годы работы медиаменеджер выступил вдохновителем таких проектов, как вокальный конкурс «Голос. Дети», сериалы «Убойная сила» и «Зал ожидания», новогодние «Старые песни о главном» и многих других. В 1995 году Эрнст был назначен генпродюсером канала, а в октябре 1999-го стал его генеральным директором.

Эрнст также широко известен как продюсер. На его счету более 100 спродюсированных фильмов и сериалов, в том числе «Диверсант», «72 метра», «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Гибель империи», «Школа», «Побег» и «Метод».

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Константин Эрнст и Владимир Путин в спорткомплексе &laquo;Олимпийский&raquo; накануне проведения международного конкурса &laquo;Евровидение-2009&raquo; Константин Эрнст и Владимир Путин в спорткомплексе &laquo;Олимпийский&raquo; накануне проведения международного конкурса &laquo;Евровидение-2009&raquo;
Константин Эрнст, 2000 год Константин Эрнст, 2000 год
Алла Пугачева и Константин Эрнст на премьере фильма Никиты Михалкова &laquo;Утомленные солнцем-2. Цитадель&raquo;, 2011 год Алла Пугачева и Константин Эрнст на премьере фильма Никиты Михалкова &laquo;Утомленные солнцем-2. Цитадель&raquo;, 2011 год
Встреча, посвященная 30-летнему юбилею КВН. На фото &mdash; бывшие участники КВН (слева направо): Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров, 1993 год Встреча, посвященная 30-летнему юбилею КВН. На фото &mdash; бывшие участники КВН (слева направо): Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров, 1993 год
Константин Эрнст на съемках фильма &laquo;Викинг&raquo;, 2016 год Константин Эрнст на съемках фильма &laquo;Викинг&raquo;, 2016 год
Константин Эрнст и режиссер сериала &laquo;Школа&raquo; Валерия Гай Германика после торжественной церемонии награждения победителей &laquo;ТЭФИ-2010&raquo; в категории &laquo;Профессии&raquo; Константин Эрнст и режиссер сериала &laquo;Школа&raquo; Валерия Гай Германика после торжественной церемонии награждения победителей &laquo;ТЭФИ-2010&raquo; в категории &laquo;Профессии&raquo;
Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов и генеральный директор Общественного российского телевидения Константин Эрнст, 1999 год Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов и генеральный директор Общественного российского телевидения Константин Эрнст, 1999 год
Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год
Константин Эрнст в программе &laquo;Матадор&raquo; Константин Эрнст в программе &laquo;Матадор&raquo;
Президент России Владимир Путин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год Президент России Владимир Путин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год
Леонид Парфенов и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма &laquo;Зворыкин-Муромец&raquo;, 2010 год Леонид Парфенов и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма &laquo;Зворыкин-Муромец&raquo;, 2010 год
Певец Филипп Киркоров и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на вечеринке в «Евродоме», посвященной закрытию фестиваля «Евровидение-2009» Певец Филипп Киркоров и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на вечеринке в «Евродоме», посвященной закрытию фестиваля «Евровидение-2009»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст во время награждения победителей Кубка Первого канала по хоккею, 2006 год Руководитель Первого канала Константин Эрнст во время награждения победителей Кубка Первого канала по хоккею, 2006 год
Иван Ургант, Константин Эрнст и Александр Любимов, удостоенные ТЭФИ-2007 , после вручения награды на торжественной церемонии в ГЦКЗ &laquo;Россия&raquo; Иван Ургант, Константин Эрнст и Александр Любимов, удостоенные ТЭФИ-2007 , после вручения награды на торжественной церемонии в ГЦКЗ &laquo;Россия&raquo;
Генеральный директор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст и его супруга, актриса и модель Софья Эрнст на премьере фильма Ренаты Литвиновой &laquo;Северный ветер&raquo;, 4 февраля 2021 года Генеральный директор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст и его супруга, актриса и модель Софья Эрнст на премьере фильма Ренаты Литвиновой &laquo;Северный ветер&raquo;, 4 февраля 2021 года
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Константин Эрнст и Владимир Путин в спорткомплексе «Олимпийский» накануне проведения международного конкурса «Евровидение-2009»
Константин Эрнст, 2000 год
Алла Пугачева и Константин Эрнст на премьере фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2. Цитадель», 2011 год
Встреча, посвященная 30-летнему юбилею КВН. На фото — бывшие участники КВН (слева направо): Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров, 1993 год
Константин Эрнст на съемках фильма «Викинг», 2016 год
Константин Эрнст и режиссер сериала «Школа» Валерия Гай Германика после торжественной церемонии награждения победителей «ТЭФИ-2010» в категории «Профессии»
Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов и генеральный директор Общественного российского телевидения Константин Эрнст, 1999 год
Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год
Константин Эрнст в программе «Матадор»
Президент России Владимир Путин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год
Леонид Парфенов и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма «Зворыкин-Муромец», 2010 год
Певец Филипп Киркоров и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на вечеринке в «Евродоме», посвященной закрытию фестиваля «Евровидение-2009»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст во время награждения победителей Кубка Первого канала по хоккею, 2006 год
Иван Ургант, Константин Эрнст и Александр Любимов, удостоенные ТЭФИ-2007 , после вручения награды на торжественной церемонии в ГЦКЗ «Россия»
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и его супруга, актриса и модель Софья Эрнст на премьере фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», 4 февраля 2021 года
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