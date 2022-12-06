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Умерла звезда фильма «Двое: Я и моя тень» Керсти Элли

Американская актриса и звезда фильмов «Уж кто бы говорил» и «Двое: я и моя тень» Керсти Элли умерла в возрасте 71 года после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Керсти Элли дебютировала на экране в 1982 году в фильме «Звездный путь 2: Гнев Хана». А 1989-м актриса сыграла вместе с с Джоном Траволтой в семейной комедии «Уж кто бы говорил», которая собрала в прокате почти $300 млн. Всего в фильмографии артистки было более 140 проектов, в том числе «Сумасшедший дом», «Деревня проклятых», «Братья-сестры, соперники-соперницы» и «Двое: я и моя тень» с сестрами Эшли и Мэри-Кейт Олсен в главных ролях.

В 1991 году Элли стала лауреатом премий Emmy и «Золотой глобус» за роль Ребекки Хоу в сериале «Веселая компания». Через три года актриса вновь получила Emmy после участия в мини-сериале «Мать Дэвида».

«Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой», — рассказали дети актрисы.

В 2016 году Керсти Элли стала бабушкой — у ее приемного сына Уильяма появился первенец.

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