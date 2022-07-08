К 70-летию Карена Шахназарова. Редкие кадры со съемок

8 июля 2022 года кинорежиссёру, сценаристу, продюсеру, генеральному директору и председателю правления киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову исполняется 70 лет. «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают истории, связанные с созданием знаковых кинолент именитого юбиляра.