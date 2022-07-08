Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Квартиру жителей Алтайского края затопило трупной водой 19:03
В США внесли законопроект, позволяющий подавать в суд из-за нежелательной... 19:02
Стоимость нового автомобиля снизилась в России 18:56
RTVI: в сетях KFC и «Вкусно и точка» возникла нехватка картофеля 18:56
«Руспродсоюз»: поставки картофеля фри для общепита могут наладиться... 18:55
Экс-глава минфина Британии Сунак заявил о выдвижении на пост премьера 18:48
Тренер Бердыев не видит следующего шага в карьере наставника «Зенита»... 18:47
КамАЗ: на презентации «Москвичей показали не реальный облик автомобилей, а их примеры 18:43
В Volkswagen предлагают ввести платный проезд с автопилотом 18:43
Названы самые популярные производители смартфонов 18:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

К 70-летию Карена Шахназарова. Редкие кадры со съемок

8 июля 2022 года кинорежиссёру, сценаристу, продюсеру, генеральному директору и председателю правления киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову исполняется 70 лет. «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают истории, связанные с созданием знаковых кинолент именитого юбиляра.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 135-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 135-й день
Мария Захарова, патриарх Кирилл и Екатерина Андреева. Кто еще попал под канадские санкции
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и Марии Захаровой
«Запчасти вместо истребителей». Зачем нужны Киеву словацкие МиГ-29
Генерал ВВС РФ Федоров рассказал, как Украине помогут истребители из Словакии
Сенатор Цеков назвал «террористическим» предложение экс-главкома НАТО атаковать Крымский мост
Володин предложил ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей
Японский премьер Кисида заплакал во время речи в память об Абэ
Военный обозреватель Котенок: ВСУ сбросили дрон со взрывчаткой на село в Брянской области
Новости и материалы
Квартиру жителей Алтайского края затопило трупной водой
В США внесли законопроект, позволяющий подавать в суд из-за нежелательной беременности
Стоимость нового автомобиля снизилась в России
RTVI: в сетях KFC и «Вкусно и точка» возникла нехватка картофеля
«Руспродсоюз»: поставки картофеля фри для общепита могут наладиться к осени
Экс-глава минфина Британии Сунак заявил о выдвижении на пост премьера
Тренер Бердыев не видит следующего шага в карьере наставника «Зенита» Семака
КамАЗ: на презентации «Москвичей показали не реальный облик автомобилей, а их примеры
В Volkswagen предлагают ввести платный проезд с автопилотом
Названы самые популярные производители смартфонов
Тренер «Рубина» Слуцкий не верит в возвращение легионеров в казанский клуб
В Индии студентки сбежали из общежития из-за призраков
Министр обороны Украины: численность ВСУ превышает 1 млн человек
Бывшая модель Playboy пожаловалась, что ее не принимают всерьез
Британская медсестра посоветовала масло арбузной семечки для роста волос
«Вашингтон» обменял конкурента вратаря Самсонова Ванечека в «Нью-Джерси»
ВГА Харьковской области: военное положение введено на освобожденных территориях региона
В Смоленске задержали подозреваемого в призывах к расправе над чиновниками
Все новости
Умер Синдзо Абэ: что он значил для Японии и России
Эксперты рассказали о главном достижении Синдзо Абэ в отношениях с Россией
Грозят десять лет тюрьмы в России: Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков
Президент США Байден ответил на письмо баскетболистки Грайнер из российского СИЗО
Одержимость, боль, принятие: как сериал «Хлоя» исследует травму и пути выхода из нее
Рецензия на психологический триллер «Хлоя» со звездой «Короны» Эрин Доэрти
«Цель №1». Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
Stern: в ФРГ арестовали собиравшихся взорвать Крымский мост двух солдат бундесвера
От тазика на улице до теплого душа. Пять этапов постройки ванной комнаты на даче
Эксперт по строительству Соколов рассказал, сколько стоит сделать ванную в дачном доме
«Дыра для гастрономических извращенцев». Почему в России негде перекусить личинками
Юрист Вербицкая рассказала, можно ли в России открыть кафе с блюдами из насекомых
От Цезаря до Абэ: какие политики становились жертвами покушений
«Берлин продолжит отправлять Москве миллиарды». ЕС признал газ и атом «зеленым» топливом
Daily Express: политики на Украине пришли в ярость после «подарка» ЕС по газу Путину
«Нелицеприятные вопросы». Лавров рассказал о выступлении на СМИД G20
Лавров сообщил, что не он приглашал Блинкена на совместное фотографирование на G20
Что ждет Россию и Украину после отставки Бориса Джонсона
Эксперты Института Европы РАН: Лондон сократит поддержку Киева после отставки Джонсона
Прерванная речь. На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение
Совершивший покушение на экс-премьер-министра Японии Абэ был «недоволен» его политикой
«Мне еще рано становиться бабушкой»: что делать, если подросток привел ночевать подругу или друга
Психологи и сексологи объяснили, как отнестись к ночной гостье сына-подростка
«Таких людей лучше лечить»: как вейпинг разрушает организм
Пульмонолог Зыков рассказал о проблемах с развитием мозга у подростков-вейперов
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть