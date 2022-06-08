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«Я — Бог»: Канье Уэсту — 45

8 июня исполняется 45 лет Канье Уэсту, по паспорту – Йе. Самый скандальный и влиятельный в XXI веке американский рэпер родился в Атланте, штат Джорджия, но детство его прошло в Чикаго, штат Иллинойс. Родители Уэста развелись, когда ему было всего три года. Мать, Донда, преподавала английский язык в университете, а отец Рэй был фоторепортером и членом леворадикальных «Черных пантер».

В 2006 году Уэст снялся для обложки Rolling Stones с терновым венцом. В 2013 году вышел альбом под названием «Yeezus», где был трек под названием «I Am a God». В 2019 году, после регистрации торговой марки «Sunday Service» («Воскресная служба») и выхода альбома «Jesus Is King», рэпер заявил в интервью, что тоже борется за признание и страдает за свой успех. В том же году Уэст принял христианство.

Жизнь, отношения и творчество известного репера, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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