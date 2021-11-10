Молодая жена, стихи и «Квартет И»: Камилю Ларину — 55

Камиль Ларин впервые задумался об актерской карьере еще в детстве, но родители посоветовали ему освоить более серьезную профессию. Именно так он и поступил: после школы учился в Волгоградском энергетическом техникуме, получил 4-й разряд техника-электрика, а потом уехал в Москву попытать счастье на эстрадном факультете. В 1993 году Ларин поступил в ГИТИС к актеру Владимиру Коровину. Вскоре вместе с однокурсниками Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и Александром Демидовым они основали комический театр, который прославился спектаклями и фильмами, раскрывающими мужскую психологию. С тех пор неразлучная четверка при поддержке режиссера Сергея Петрейкова поставила немало громких спектаклей, по самым популярным из них — «День выборов», «День радио», и «О чем говорят мужчины» — были сняты фильмы.

Ларин 20 лет был женат на Галине Лариной, с которой воспитал сына Яна. В 2012 году они развелись, а спустя два года артист женился во второй раз — на Екатерине Андреевой. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте. В браке родились сын Данияр и дочь Лейсан. Сейчас Ларин активно ведет Instagram, где читает собственные стихи. Недавно артист анонсировал сериал «В Бореньке чего-то нет» с полюбившимися многим актерами из «Квартета И».