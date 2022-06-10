Умерла главная певица «Твин Пикса» Джули Круз

Американская певица и актриса Джули Круз скончалась 9 июня на 66-м году жизни. Несколько лет назад у нее диагностировали волчанку.

О смерти Круз сообщил ее супруг Эдвард Гриннан. «Она покинула это царство на своих условиях. Никаких сожалений. Я включил ей песню Roam (с англ. «странствовать»), когда она умирала. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя» — написал он с соц.сетях.

Известность ей принесло сотрудничество с режиссером Дэвидом Линчем — их первым совместным проектом стал фильм «Синий бархат», в котором Круз исполнила песню Mysteries of Love. Заглавная музыкальная тема сериала «Твин Пикс» Falling — самая известная песня певицы, композитором которой выступил Анджело Бадаламенти. Круз также сыграла в нескольких эпизодах культового сериала, исполнив роль певицы, которая поет по ночам в местном баре.

Позднее ее образ, как и все наследие сериала, нашло отражение в массовой культуре, включая игры, фильмы и сериалы. Например, во втором сезоне «Настоящего детектива» была частично воспроизведена атмосфера и другие элементы «Твин Пикса», включая поющую певицу.

Круз выпустила четыре музыкальных альбома (с 1989 по 2011 годы).

О ее жизни и творчестве — в фотогалерее «Газеты.Ru».