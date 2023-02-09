Главный гангстер Голливуда: Джо Пеши — 80

Голливудский актер Джо Пеши, снявшийся в фильмах Мартина Скорсезе «Славные парни», «Бешеный бык» и «Казино», отмечает 80-летие.

Артист родился в семье итальянских иммигрантов 9 февраля 1943 года. Мать Джозефа подрабатывала парикмахером, а отец был водителем автопогрузчика. Джо был творческим ребенком: в пятилетнем возрасте он впервые поучаствовал в театральной постановке, начал заниматься музыкой и пришел на телешоу «Звездный час», когда ему было десять лет.

В молодости он играл на гитаре в нескольких группах, а в 1968 году под псевдонимом Джо Ричи выпустил свою первую пластинку «Little Joe Sure Can Sing!» До середины 70-х Джо развивал музыкальную карьеру и пробовал свои силы в стендапе, и лишь в 1976 году впервые появился на киноэкране в криминальной драме «Коллекционер смертей».

Картина не получила большого успеха, однако игра начинающего актера не осталась незамеченной. Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро пригласили Джо Пеши на роль брата героя Де Ниро в спортивной драме «Бешеный бык». Игра в «Бешеном быке» принесла Пеши номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Так началась его карьера в Голливуде.

После он снимался с Де Ниро в фильмах «Славные парни» и «Казино», а также сыграл главного героя в фильме «Мой кузен Винни» 1992 года и неудачливого грабителя в комедии «Один дома».

На вручении премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Славные парни» Джо Пеши сказал, что даже не подозревал о том, что так популярен. После съемок в «Ранчо любви» артист официально заявил о завершении карьеры, потому что хотел посвятить себя музыке. Однако Де Ниро уговорил его вернуться в кино, и в 2019 году он появился в картине Скорсезе «Ирландец».