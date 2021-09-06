На 89-м году жизни скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Сын парижского скульптора выбирал будущую профессию между спортом и актерством, в итоге склонившись к последней.
Его кинодебют состоялся в 1958 году в фильме «Будь красива и помалкивай» — в этой же картине впервые сыграл и Ален Делон. Славу ему принес фильм «На последнем дыхании» 1960 года. Образы авантюристов, харизматичных циников в картинах «Великолепный», «Профессионал», «Отверженные» принесли Бельмондо мировую известность. Актер завершил карьеру в 2015 году.
У Бельмондо было два официальных брака и множество романов, с 2019 года он жил с бразильской актрисой Карлос Сотто Майор. В браках у актера родились четверо детей, от которых у него шестеро внуков.
Великолепный профессионал: умер Жан-Поль Бельмондо
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