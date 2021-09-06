06 сентября 2021, 18:11 Фоторепортажи Великолепный профессионал: умер Жан-Поль Бельмондо

На 89-м году жизни скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Сын парижского скульптора выбирал будущую профессию между спортом и актерством, в итоге склонившись к последней.



Его кинодебют состоялся в 1958 году в фильме «Будь красива и помалкивай» — в этой же картине впервые сыграл и Ален Делон. Славу ему принес фильм «На последнем дыхании» 1960 года. Образы авантюристов, харизматичных циников в картинах «Великолепный», «Профессионал», «Отверженные» принесли Бельмондо мировую известность. Актер завершил карьеру в 2015 году.



У Бельмондо было два официальных брака и множество романов, с 2019 года он жил с бразильской актрисой Карлос Сотто Майор. В браках у актера родились четверо детей, от которых у него шестеро внуков.

close Кадр из фильм «На последнем дыхании» (1960) Кадр из фильма «Безумный Пьеро» (1965) Французский актер Жан-Поль Бельмондо с солистами цыганского ансамбля в гостинице «Советская» во время визита в Москву, 1989 год Кадр из фильма «Нежный проходимец» (1966) Жан-Поль Бельмондо, 1962 год Кадр из фильма «Великолепный» (1973) Кадр из фильма «Стукач» (1962) Кадр из фильма «Наследник» (1973) Кадр из фильма «Чудовище» (1977) Актер Жан-Поль Бельмондо в фильме «Профессионал» (1981) Барбара Гандольфи и Жань-Поль Бельмондо позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма 'The Beaver' в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля, 2011 год Актер Жан-Поль Бельмондо (9 апреля 1933 — 6 сентября 2021)

