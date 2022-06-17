Умер актер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года в своем доме в окружении близких людей. Его актерская карьера длилась более 60 лет и насчитывает более 130 киноролей, а также более 50 ролей в театре.

Актер родился 11 декабря 1930 года на юге Франции в семье владельца кондитерской фабрики. В 20 лет он переехал в Париж и поступил в Институт кино, начал играть в театре и радиопостановках.

Его дебют в кино состоялся в 1956 году. Он снялся в фильме «Если парни всего мира...» и тогда же сыграл в картине «И Бог создал женщину» вместе с Брижит Бардо.

После Трентиньян снимался в таких классических фильмах, как «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлевского, «Дзета» Коста-Гавраса (после этой ленты он получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале) и «Конформист» Бернардо Бертолуччи. В России актер известен зрителю по картине «Мужчина и женщина» Клода Лелюша, которая получила гран-при Каннского кинофестиваля и два «Оскара».

Одной из его последних картин стала «Любовь» Михаэля Ханеке, в которой артист сыграл в возрасте 82 лет. Несмотря на то что Трентиньян хотел быть режиссером, он срежиссировал лишь два фильма — «Один напряженный день» 1973 года и «Инструктор по плаванию» 1979 года.

Трентиньяна называли одним из самых закрытых актеров французского кино, «человеком в себе», поскольку он редко давал интервью. Однако сам про себя актер говорил: «Я — пожилой господин с душой ребенка».