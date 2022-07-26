Актеру Джейсону Стэйтему исполняется 55 лет. Харизматичный и брутальный англичанин, владеющий боевыми искусствами, стал известен в мире ролями в боевиках и криминальных триллерах. Он сыграл в культовых лентах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Адреналин», «Перевозчик», нескольких частях «Форсажа».

В России помимо фильмов всенародную популярность завоевали фейковые цитаты Стэйтема. К портрету актера – обычно в костюме и черных очках – прикрепляется псевдофилософская фраза, которую он якобы сказал. Первая запись в группе «Цитаты Джейсона Стетхема» появилась в январе 2014 года.

«Если где-то тебе не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит», «Я вам запрещаю [делать что-то]», «Я встану на колени в трех случаях: поднимая руку раненного брата, целуя руку матери, собирая рассыпавшийся насвай», «Кто как обзывается – тот сам так и называется» — такие высказывания приписывали актеру.

«Газета.Ru» собрала настоящие цитаты Джейсона Стэйтема.