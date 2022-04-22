22 апреля 2022, 13:59
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От «Китайского квартала» до «Отступников»: лучшие фильмы Джека Николсона
Джек Николсон считается одним из величайших актеров своего поколения. В копилке его карьерных достижений больше 70 ролей в кино, рекордные 12 номинаций на «Оскар» (три из них – победные), семь «Золотых глобусов» и множество других наград.
Впервые на экране Николсон появился в середине 50-х, исполнив эпизодические роли в нескольких сериалах, но его полноценным дебютом считается роль в триллере «Плакса-убийца». Настоящий же прорыв в карьере произошел после выхода на экраны роуд-драмы «Беспечный ездок».
Судьба актера подчас складывалась так же драматично, как жизнь его экранных героев. Например, только в 37 лет Николсон узнал от журналистов, что настоящей матерью была его «сестра», а женщина и мужчина, которых он считал родителями, приходились ему бабушкой и дедушкой.
22 апреля Джеку Николсону исполняется 85 лет. В честь юбилея актера «Газета.Ru» вспоминает его лучшие киноработы.
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«Беспечный ездок» (1969)
Роуд-муви Денниса Хоппера стоит у истоков создания традиции американского независимого кино. В картине о странствующих байкерах Николсон исполнил роль юриста-алкоголика, любящего не только крепкие напитки, но и пофилософствовать. Эта работа по-настоящему запустила карьеру актера и принесла ему первые номинации сразу на три главные кинопремии: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
«Пять легких пьес» (1970)
Название фильма Боба Рейфелсона позаимствовано у сборника музыкальных произведений, которые начинающий пианист должен разучить, прежде чем приступит к более сложным композициям. Подобно этому, главный герой Николсона в фильме находится будто в состоянии репетиции настоящей жизни, которую он ждет, упуская драгоценное время. Прекрасная и тонкая актерская работа актера, увенчавшаяся второй номинацией на «Оскар».
«Китайский квартал» (1974)
Картина Романа Полански запустила череду мегауспешных работ Николсона. Актер исполнил роль частного детектива, ведущего опасное расследование по заказу загадочной богатой незнакомки (Фэй Данауэй). Постепенно сыщик оказывается в зазеркалье привычного для него Лос-Анджелеса, превращаясь в участника запутанного скандала и тайных махинаций мафии. Картина входит в топ-500 лучших фильмов по версии журнала Empire – и в топ-250 по версии сайта IMDB.
«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Драма Милоша Формана стала вторым фильмом в истории, завоевавшим «Оскар» в пяти самых престижных номинациях. Николсон исполнил роль бунтаря Рэндла Макмерфи, отбывающего свое наказание в психиатрической лечебнице и вступающего в роковую конфронтацию с властной медсестрой Рэтчед. Сказанная Макферфи фраза «Я хотя бы попробовал» стала цитатой на все времена и символом непоколебимой воли человека. Эту роль Николсон «увел» у пробовавшихся в фильм Марлона Брандо и Джина Хэкмена.
«Профессия: Репортер» (1975)
Последний фильм из англоязычной трилогии итальянского режиссера Микеланджело Антониони, в котором главный герой в исполнении Николсона — разочаровавшийся в жизни журналист — мечтает о том, чтобы исчезнуть, стерев свою личность. В тихой африканской глубинке он инсценирует собственную смерть, присваивая себе жизнь другого человека. В год выхода картина собрала вялые отзывы критиков и зрителей, но впоследствии сумела пройти испытание временем, став настоящей киноклассикой.
«Томми» (1975)
Считается, что в карьере каждого великого актера обязательно должен быть мюзикл, – и в фильмографии Николсона такой тоже имеется. «Томми» основан на одноименной рок-опере группы The Who и рассказывает о слепоглухонемом мальчике, которому суждено стать новым Мессией. Николсон исполнил в картине второстепенную роль доктора, помогающего главному герою найти свой путь к исцелению.
«Сияние» (1980)
Роль ополоумевшего писателя-неудачника Джека Торранса, пытающегося убить свою семью в стенах отеля «Оверлук», стала визитной карточкой Николсона и важной частью массовой культуры. Хотя автор оригинального романа Стивен Кинг не любит экранизацию Стэнли Кубрика и исполнившего главную роль Николсона. Писатель настаивал, что для зрителя более захватывающим опытом будет возможность наблюдать за постепенным безумием героя, в то время как, по его мнению, актер уже с первых минут фильма выглядит пугающе.
«Почтальон всегда звонит дважды» (1981)
Вторая совместная работа Николсона и режиссера Боба Рейфелсона с момента выхода их драмы «Пять легких пьес». «Почтальон всегда звонит дважды» — экранизация одноименного романа Дж. Кейна. Николсон сыграл роль бродяги Фрэнка Чамберса, сперва вступающего в любовную связь с женой (Джессика Лэнг) владельца гостиницы, в которой селится, а после придумывающего с ней коварный план по устранению мужа.
«Иствикские ведьмы» (1987)
В экранизации одноименного романа писателя Джона Апдайка Николсон исполнил роль «идеального мужчины», оказавшегося сущим дьяволом. Компанию актеру в кадре составили Шер, Мишель Пфайфер и Сьюзен Сарандон. Во время съемок режиссер картины Джордж Миллер («Безумный Макс») рассорился с продюсерами и едва не покинул проект. От увольнения его спас именно Николсон, заступившийся за постановщика. Получается, что пока его экранный герой кошмарил обитателей Иствика, сам актер поступил более чем благородно, сохранив работу Миллеру.
«Бэтмен» (1989)
Николсон сыграл не самого первого Джокера в истории экранизаций «Бэтмена», но благодаря его исполнению этот злодей впервые выглядел по-настоящему устрашающе и безумно. Еще до начала съемок Николсон отказался от своего гонорара, заменив его на отчисления с каждого показа ленты. Таким образом актер уже получил $60 млн и продолжает получать отчисления с каждой новой трансляции ленты. Благодаря этому хитрому ходу актер даже попал в «Книгу рекордов Гиннеса».
«Несколько хороших парней» (1992)
Картина занимает почетное пятое место в десятке лучших судебных драм и рассказывает о расследовании военного преступления. Николсон исполнил роль сурового полковника Джессела, противостоящего молодому и неопытному герою Тома Круза. Фраза, произнесенная Джесселом («Правда тебе не по зубам»), попала в список 100 лучших киноцитат в истории по версии Американского института кино.
«Волк» (1994)
В мистической драме Майка Николса актер исполнил роль героя, живущего двойной жизнью. Днем он успешный книгоиздатель, а ночью — опасный и беспощадный оборотень. В этой картине Николсон снова воссоединился на экране со своей коллегой по «Иствикским ведьмам» Мишель Пфайфер. Актер признавался, что лично инициировал съемки фильма, о которых мечтал 12 лет.
«Лучше не бывает» (1997)
Третий «Оскар» Николсона в карьере. В фильме актер исполнил роль нелюдимого и эксцентричного писателя, который сперва долго и упорно изводит своих соседей, а после вынужден налаживать с ними отношения. Во второй половине 90-х Николсон все чаще соглашался на роли в добрых мелодрамах, доказывая, что больших актерских высот можно достичь и в этом жанре. Получая «Оскар» за эту роль, актер поднимался на сцену, имитируя походку своего героя, перескакивающего через ступени.
«Отступники» (2006)
Как бы актер ни пытался на заре своей карьеры уходить в сторону более доброго и светлого кино, Мартину Скорсезе удалось заманить Николсона обратно в криминальный мир своих историй. В «Отступниках» он сыграл неуравновешенного главаря бостонской банды Фрэнка Костелло, которому пытается противостоять неопытный герой Леонардо Ди Каприо. Сам Николсон объяснил свое участие в проекте тем, что «ему просто наскучили комедии».
«Пока не сыграл в ящик» (2007)
Одна из последних работ в карьере актера. По сюжету герои Николсона и Моргана Фримана узнают, что смертельно больны, и прежде, чем покинуть этот мир, составляют список дел, о выполнении которых всегда мечтали: прыжок с парашюта, гонки на раритетных автомобилях, посещение египетских пирамид и так далее. Подобно своему экранному герою, прощающемуся с жизнью, этой работой Николсон отчасти попрощался со своей карьерой. В 2013 году стало известно, что у артиста начались возрастные проблемы с памятью – и он попросту больше не может заучивать сценарии.