Звезда перестройки и Голливуда. Ингеборге Дапкунайте — 60

Литовская актриса кино и театра Ингеборга Дапкунайте родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе в семье матери метеоролога и отца дипломата. Ее родители работали в Москве, а девочка жила с бабушкой и дедушкой, приезжая к родителям только на каникулах.

Ингеборга впервые вышла на сцену в четыре года, появившись в опере Пуччини «Чио-Чио-сан». В юности Дапкунайте посещала театральную студию, занималась фигурным катанием и баскетболом, а после школы поступила в Литовскую консерваторию.

Ее дебют в кино состоялся в 1984 году в картине «Моя маленькая жена», а уже через пять лет Ингеборга стала известна в СССР благодаря образу Кисули из «Интердевочки». На ее счету несколько престижных наград, в том числе «Ника» за исполнение лучшей женской роли в фильме «Подмосковные вечера» и «Золотой Овен» за главную роль в «Циниках» Дмитрия Месхиева.

В 1996 году Дапкунайте сыграла в голливудском боевике «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, а через год актриса исполнила роль супруги главного героя в картине «Семь лет в Тибете». Она также играла в картинах «Москва», «Шик», «Ганнибал: Восхождение», «Морфий», «Новая Земля», «Утомленные солнцем», «Небесный суд», сериалах «Нежность», «Беспринципные» и «Время гнева».

В последние несколько лет Ингеборга Дапкунайте в основном работала в России: снималась в кино и сериалах, играла на сцене Театра наций и занималась благотворительностью. В конце февраля 2022 года актриса переехала в Брюссель, объяснив решение своей политической позицией.