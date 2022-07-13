От «Индианы Джонса» до «Беглеца»: лучшие фильмы Харрисона Форда
По голливудским меркам Харрисон Форд прославился «поздно»: только в 30 лет он получил первую более или менее заметную роль в драмеди Джорджа Лукаса «Американские граффити». До этого Форд считался неудачником — до своего большого прорыва он даже пытался завязать с кино и переквалифицировался в плотника-самоучку.
Но знакомство с Лукасом стало для Форда судьбоносным: за второстепенным участием в «Американских граффити» последовали главные роли в «Звездных войнах» и «Индиане Джонсе». Благодаря им он стал одним из самых кассово успешных актеров своего поколения.
13 июля Харрисону Форду исполняется 80 лет. В честь юбилея артиста «Газета.Ru» вспоминает его лучшие работы.
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«Американские граффити» (1973)
К 30 годам Форд успел разочароваться в профессии и переквалифицировался на плотника: незадолго до этого в драме Микеланджело Антониони «Забриски Пойнт» полностью вырезали его роль.
Но знакомство с Джорджем Лукасом вернуло Форду веру в личные силы. В «Американских граффити» он исполнил небольшую, но запоминающуюся роль высокомерного гонщика Боба Фалфа. За участие в картине Форд получил $500, но сорвал при этом куда больший куш — впереди его ждали роль Ханса Соло и всемирная слава.
«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)/ «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)/ «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращения Джедая» (1983)
В 35 лет Форд проснулся настоящей звездой — на экраны вышли первые «Звездные войны», в которых он сыграл Хана Соло — космического контрабандиста, дамского угодника и бесстрашного защитника сил добра. Иронично, что сам Форд после прочтения сценария остался равнодушен к истории и не поверил в ее потенциал. Особенно его смущали образ принцессы «со странными булочками на голове» и герой в костюме обезьяны по имени Чубакка.
По одной голливудской байке Форда так раздражали диалоги с труднопроизносимыми терминами, выдуманными режиссером, что еще до съемок он сказал Лукасу: «Ты, конечно, можешь все это оставить в сценарии, но даже не надейся, что я сумею это воспроизвести».
«Апокалипсис сегодня» (1979)
Вторая совместная работа Форда и Копполы (несколькими годами ранее актер исполнил эпизодическую роль в «Разговоре»).
В антивоенной драме Копполы Форд сыграл небольшую роль полковника Лукаса (названного так в честь режиссера), одного из вербовщиков главного героя, посланного убить полковника Курца. Коппола признавался, что Форд не мог справиться с волнением в кадре и эту нервозность пришлось сделать отличительной чертой его героя.
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)/ «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)/ «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
В 80-х карьера Форда улетает в стратосферу. В франшизу об археологе-авантюристе актера позвал Стивен Спилберг. Притом, что изначально роль Джонса должен был исполнить Том Селлек (Ричард из «Друзей»).
Предложение о съемках Форд принимал уже в статусе суперзвезды: запросил семизначный гонорар и процент от сборов (в мировом прокате лента собрала под $400 млн), а также возможность переписать под себя часть реплик. Учитывая сложность съемок в раскаленном Тунисе, требования Форда были более чем справедливы, а его Индиана Джонс стал одним из самых любимых киногероев XX века.
«Бегущий по лезвию» (1982)
Картину и героя Форда, детектива Рика Декарда, в фантастической антиутопии Ридли Скотта ждала необычная судьба: в год выхода фильм с треском провалился в прокате, но с годами стал культовым, а споры о сущности Декарда, которого одни считают человеком, а другие — репликантом, не утихают даже спустя 40 лет.
«Свидетель» (1985)
Роль совестливого детектива Бука в триллере Питера Уира считается для Форда первой по-настоящему значимой актерской работой. Несмотря на образовавшуюся к середине 80-х у Форда коллекцию работ с лучшими режиссерами своего поколения, самого актера критики не принимали и пренебрежительно называли «шестеренкой комбайна Спилберг-Лукас». Роль Бука, вынужденного защитить ребенка-свидетеля преступления, подарила Форду долгожданное признание.
Легендарный кинокритик Роджер Эберт дал «Свидетелю» наивысшую оценку, сравнив его с лучшими работами Хичкока, и также высоко оценил талант Форда. Симпатии Эберта разделили и коллеги: эта работа принесла Форду первые номинации на «Золотой глобус» и премию британской киноакадемии BAFTA.
«Берег москитов» (1986)
Вышедшая годом позже экранизация одноименного романа Пола Теру только закрепила позиции Форда. Актер исполнил роль одержимого изобретателя, который в погоне за научными открытиями перевозит всю свою семью на Берег москитов — территорию в Центральной Америке. Передислокация героя и его семьи оборачивается настоящей трагедией. Картина принесла Форду вторую номинацию на «Золотой глобус».
В 2021 году на экраны вышел одноименный сериальный ремейк фильма с Джастином Теру (актер является племянником автора романа) в главной роли.
«Неукротимый» (1987)
После сложных проектов и психологически напряженных ролей Форд продолжил отдавать предпочтение крепким авторским проектам. В конце 80-х их список пополнило сотрудничество с Романом Полански.
В «Неукротимом» актер сыграл доктора Ричарда Уокера, приехавшего с женой на медовый месяц в Париж. Во время путешествия супруга героя бесследно исчезает, и Ричард должен в одиночку отыскать любимую женщину в незнакомом городе. «Неукротимый» стал первой частью своеобразной трилогии Форда про врачей, сталкивающихся с большими проблемами, в которые также вовлечены их жены.
«Деловая женщина» (1988)
Вернувшись из Парижа в Нью-Йорк, Форд сыграл красавца-бизнесмена в мелодраме Майка Николса «Деловая женщина» с Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в главных ролях. Интересно, что в фильме своеобразным «трофейным» героем оказывался мужчина, а героини-женщины в первую очередь сражались не за его сердце, а за высокую должность в успешной компании.
«Кое-что о Генри» (1991)
Новое сотрудничество Форда с Майком Николсом. На этот раз актер сыграл преуспевающего, но неспособного любить адвоката, который в одночасье теряет все: карьеру, здоровье и уверенность в собственной правоте. Герою предстоит заново узнать себя и свою семью, которую до этого он бесцеремонно эксплуатировал ради личной выгоды.
«Беглец» (1993)
Второй фильм из той самой неофициальной трилогии Форда про врачей и их жен. Актер исполнил роль успешного хирурга, ложно обвиненного в убийстве своей супруги. Желая доказать свою невиновность, он сбегает из тюрьмы и начинает опасную гонку со временем и спецслужбами в лице своего главного оппонента — непроницаемого маршала Сэмюэла Джерарда, сыгранного Томми Ли Джонсом.
«Сабрина» (1995)
Ремейк культовой одноименной мелодрамы Билли Уайлдера с Одри Хепберн в главной роли. Сидни Поллак осовременил историю, а главную мужскую роль, до этого сыгранную Хамфри Богартом, доверил Форду, которого прежде неоднократно сравнивали с Богартом. Получился симпатичный, но не выдающийся оммаж, уступающий оригиналу. Сам ремейк критики разнесли, и фильм даже удостоился отдельного упоминания на Yoga Awards в категории «Худший ремейк», это не помешало Форду получить очередную номинацию на «Золотой глобус».
«Самолет президента» (1997)
Приторную романтику Форд в конце 90-х сменил на политический триллер «Самолет президента», принесший ему первые $22 млн за роль. Актер сыграл главу государства, захваченного в самолете российскими террористами. По большому счету это довольно примитивное кино, напичканное штампами, которое тем не менее снискало большую популярность у массового зрителя. Изначально роль президента США была предложена Кевину Костнеру, но он отказался от съемок в пользу другого проекта, и его место занял Харрисон Форд.
«Что скрывает ложь» (2000)
Еще одна роль врача в актерской копилке Форда. Супруга главного героя в исполнении Мишель Пфайфер видит призрак умершей девушки и пытается разобраться в своем ментальном здоровье, ища поддержку у мужа-ученого. Психологический триллер Роберта Земекиса вышел за рамки хоррора и оказался сложным размышлением о мнимом внешнем благополучии брака, в котором супруги несчастливы по-своему. Лента стала большим кассовым хитом и доказала, что Форд в свои 58 мог с легкостью дать фору молодым.
«К-19» (2002)
Если в «Самолете президента» герой Форда спасался от российских террористов, то в исторической драме Кэтрин Бигелоу актер сам сыграл русского — капитана подводной лодки Алексея Вострикова (прототипа реального капитана 1 ранга Николая Затеева).
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Возвращение Форда к культовой роли Индиана Джонса, которое стоит отдельного упоминания. Спустя почти 20 лет актер снова надел шляпу, взял в руки лассо и отправился в захватывающие приключения. На момент съемок фильма Форду было 66 лет, что не помешало ему довольно резво прыгать в кадре, убегать от погонь и сражаться со злодеями. При бюджете в $185 млн картина собрала в мировом прокате почти $800. На 2023 год анонсирован выход пятой части франшизы.
«Игра Эндера» (2013)
Большой в своих амбициях, но не достигший изначальных целей проект-экранизация серии романов Орсона Скотта Карда про мир будущего, в котором одаренные дети должны спасти планету от внеземного вторжения. В проекте, задуманном как большая франшиза, Форд сыграл руководителя боевой школы — сурового полковника Хайрама Граффа, убежденного, что цель всегда оправдывает средства.
«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)
Очередной камбэк Форда к роли периода своего актерского пика. В новой части космической франшизы он также воссоединился с другими звездами цикла: Кэрри Фишер (Принцесса Лея) и Марком Хэмиллом (Люк Скайуокер). На съемках картины Форд получил сильную травму: на ногу 73-летнего актера упала гидравлическая дверь. Но, к счастью, все обошлось, а «смягчить» боль помог гонорар в размере $25 млн.
«Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Кажется, что Форд просто не готов расстаться со своими культовыми работами. В сиквеле «Бегущего по лезвию» Дени Вильнева 2017 года он опять вернулся к роли Рика Декарда, хоть и уступил большую часть экранного времени более молодому Райана Гослинга. Получился трогательный подарок для фанатов франшизы и финальный выход Форда в рамках фантастического мира «Бегущего по лезвию».
«Зов предков» (2020)
Даже в 78 года Форд был неутомим. В 2020 году на экраны вышла пронзительная экранизация одноименного романа Джека Лондона. Актер исполнил роль пожилого старателя Джона Торнтона, который в разгар золотой лихорадки нашел неожиданный клад не в виде золотых слитков, а в лице преданного пса по кличке Бак, с которым отправляется в невероятные приключения. Критики высоко оценили роль Форда, назвав ее одной из лучших работ в поздней карьере актера.