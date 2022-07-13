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От «Индианы Джонса» до «Беглеца»: лучшие фильмы Харрисона Форда

По голливудским меркам Харрисон Форд прославился «поздно»: только в 30 лет он получил первую более или менее заметную роль в драмеди Джорджа Лукаса «Американские граффити». До этого Форд считался неудачником — до своего большого прорыва он даже пытался завязать с кино и переквалифицировался в плотника-самоучку.

Но знакомство с Лукасом стало для Форда судьбоносным: за второстепенным участием в «Американских граффити» последовали главные роли в «Звездных войнах» и «Индиане Джонсе». Благодаря им он стал одним из самых кассово успешных актеров своего поколения.

13 июля Харрисону Форду исполняется 80 лет. В честь юбилея артиста «Газета.Ru» вспоминает его лучшие работы.

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