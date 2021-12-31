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От бани до заливной рыбы: новогодние традиции в советских фильмах

Новогодние блюда, банные процедуры, катания на санках и коньках, детские утренники и новогодние елки — являлись обязательными атрибутами многих советских фильмов, ведь предпраздничная атмосфера и зимние развлечения придают особенный характер картинам. Именно под Новый год зритель готов поверить в чудо. Существует большое количество фильмов, где можно увидеть, как проходили новогодние праздники в разные годы в нашей стране.

«Газета.Ru» вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают яркие зимние сцены из советских фильмов и лучшие новогодние традиции.

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