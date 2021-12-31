31 декабря 2021, 09:25
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От бани до заливной рыбы: новогодние традиции в советских фильмах
Новогодние блюда, банные процедуры, катания на санках и коньках, детские утренники и новогодние елки — являлись обязательными атрибутами многих советских фильмов, ведь предпраздничная атмосфера и зимние развлечения придают особенный характер картинам. Именно под Новый год зритель готов поверить в чудо. Существует большое количество фильмов, где можно увидеть, как проходили новогодние праздники в разные годы в нашей стране.
«Газета.Ru» вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают яркие зимние сцены из советских фильмов и лучшие новогодние традиции.
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Знаменитая банная сцена из
«Иронии судьбы» снималась вовсе не в бане. Запланированные было съемки в Сандунах пришлось отменить в целях экономии. Так что герои, закутанные в простыни, отдали дань своей новогодней традиции на цокольном этаже Мосфильма. В помещении было очень холодно, так что, пытаясь согреться, Мягков и компания тайно попивали совсем не бутафорскую водку — и в фильм вошли именно эти кадры
Надя (Барбара Брыльска) и Ипполит (Юрий Яковлев).
На столе у скромной ленинградской учительницы: шампанское, коньяк, винегрет, оливье, мандарины и заливная рыба. Блюдо было «гадостью» не только по сюжету фильма. Для съемок приготовили эконом-вариант – не из осетра и стерляди, как полагается, а из мелких речных пород. Так что Лукашин и Ипполит вполне естественно морщились, вытаскивая изо рта мелкие кости: удовольствие было так себе.
«Ирония судьбы, или С легким паром» (1975): Андрей Мягков и Ольга Науменко.
Роль Гали, брошенной невесты Лукашина, буквально спасла Ольгу. За день до этого она, к своему глубокому разочарованию, получила отказ от Михаила Ульянова: тот не захотел снимать ее в своем фильме из-за слишком красивой внешности. А вот Эльдар Рязанов посчитал, что хорошенькая Науменко – настоящая «его Галя».
Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», реж. Александр Митта, 1976 г.
Традициями Нового года мы обязаны еще Петру I. Именно этот император перенес праздник с 1 сентября на 1 января. Для встречи Нового 1700 года на Красной площади устроили фейерверк, пушечные и ружейные салюты. Специальным указом было велено украшать дома и поздравлять друг друга с Новым годом. Многие, уже существовавшие на тот момент обряды – ряженые, катания на санях, гадания – хорошо вписались в новый праздник. Эти традиции были показаны в картине Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», реж. Александр Митта, 1976 г.
Основой для фильма стал исторический роман А.С. Пушкина «Арап Петра Великого». Но художественный совет настоял, чтобы картине дали иное название – так появился «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», снятый по мотивам произведения. Изначально фильм планировался как двухсерийный, но по решению Госкино из него были вырезаны драматические сцены. В результате получился легкий фильм о Петровской России, вместо задуманной трагикомедии.
Евгений Леонов на съемках фильма «Зигзаг удачи», реж. Эльдар Рязанов, 1968 г.
В основу сценария картины «Зигзаг удачи», действие которой неразрывно связано с Новым годом, легла реальная история, которую рассказал приятель Эльдару Рязанову. «Один сборщик членских взносов регулярно и тайно занимал деньги у профсоюзной кассы… На собранные деньги он покупал облигации трехпроцентного выигрышного займа. Если облигации не выигрывали, он их продавал, а деньги приносил в районную профсоюзную кассу. Если же облигация выигрывала, он брал выигрыш себе, опять-таки возвращая нетронутыми деньги членов профсоюза, и все оставалось шито-крыто» (Эльдар Рязанов, «Неподведенные итоги»)
Изначально предполагалось, что роль фотографа Орешникова сыграет Иннокентий Смоктуновский, ранее работавший с Рязановым в картине «Берегись автомобиля». Но у актера начались проблемы со здоровьем, поэтому роль досталась Евгению Леонову.
На съемках фильма «Зигзаг удачи», реж. Эльдар Рязанов, 1968 г.
В названии ателье многие зрители сразу угадали намек на конфликт в самом знаменитом на тот момент театре страны – «Современнике». По сюжету фотоателье находится в сложном положении, так как к концу года не выполнен план. А из-за выигрыша фотографом Орешниковым большой суммы денег в коллективе происходит раскол. Как раз в год выхода фильма раскол назревал и в считавшейся ранее самой прогрессивной театральной труппе. В картине также сыграл один из ведущих актеров театра «Современник» – Евгений Евстигнеев.
Кадр из фильма «Зигзаг удачи», реж. Эльдар Рязанов, 1968 г.
Съемочный процесс фильма уместился всего в два месяца. Правда, это были январь и февраль, когда температура могла опуститься ниже -20 градусов. По слухам, актерам даже приходилось втайне от режиссера греться алкоголем, что не могло не раздражать Рязанова. Проблемы возникли и при сдаче картины – она категорически не понравилась профсоюзам. Тем не менее премьера фильма все-таки состоялась – под Новый год, 30 декабря 1968 года.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.
Еще одним новогодним фильмом, где снимался Евгений Леонов, стала картина «Джентльмены удачи». Действие в ней происходит тоже под Новый год, и в самом начале заведующий детским садом репетирует с малышами новогодний утренник. Новогодние детские праздники, пожалуй, одна из ярких традиций, сохранившаяся с советского времени, только если сейчас костюм можно купить в магазине, тогда, как правило, их делали сами – из картона, бумаги, папье-маше, ваты и любых подручных средств.
Евгений Леонов на съемках фильма «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.
Изображать волка для детей Евгению Леонову было не в новинку – именно так он устраивал праздники для своего сына и его друзей. Вот что пишет Андрей Леонов в предисловии к книге своего отца «Письма к сыну»: «О, я помню каждый наш Новый год!.. Ты обязательно приносил живую елку – считал, что в доме должно пахнуть лесом, иначе какой праздник… Тридцать первого декабря ты устраивал с нами, детворой, спектакль. Помню, мне лет пять, разыгрываем «Три поросенка». Ты – волк (твое знаменитое «р-р-р-р!» в «Джентльменах удачи» именно с наших детских утренников и пошло)».
Людмила Гурченко и Михаил Боярский на съемках фильма «Мама», реж. Элизабета Бостан, 1976 г.
Для детей в советское время создавалось немало новогодних фильмов. Один из ярких примеров: музыкальная картина «Мама», снятая по сказке «Волк и семеро козлят», хотя в киноварианте козлят всего пять. Съемки частично проходили на катке, в них участвовали артисты Московского цирка на льду. Коньки пришлось надеть и исполнителям главных ролей: Михаилу Боярскому, Людмиле Гурченко и Олегу Попову. Из-за несчастного случая на льду Гурченко в самом начале съемочного процесса сломала ногу, перенесла 5 операций и на съемки вернулась с гипсом. В результате актрису перемещали по площадке на носилках или в кресле, а потом отдельно снимали ноги дублерши
Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабета Бостан, 1976 г.
Над фильмом работали кинематографисты Советского Союза, Румынии и Франции. Отчасти он напоминает бродвейские мюзиклы. Картина существует в трех версиях - русской, румынской и английской, каждая из которых снималась отдельно. В них существует много различий – начиная от монтажа и заканчивая сюжетом и песнями.
Премьера музыкальной сказки состоялась сперва в Румынии, и только спустя год – в СССР. Фильм стал популярным не только в этих странах, но и в Норвегии. До сих пор его регулярно транслируют на местном телевидении в канун Рождества.
Кадр из фильма «Покровские ворота», реж. Михаил Казаков, 1982 г.
Немаловажную роль каток играет и в фильме «Покровские ворота». Здесь встречаются сразу несколько героев. По сюжету главный герой Костик именно на знаменитом катке на Чистых прудах впервые видит свою будущую возлюбленную. Когда фильм снимали, каток на Чистых прудах уже не функционировал, поэтому в качестве места съемок был выбран лед на не менее знаменитых Патриарших прудах.
Кадр из фильма «Покровские ворота», реж. Михаил Казаков, 1982 г.
Вообще катки полюбились москвичам, начиная со второй половины XIX века. Ранее это казалось непонятным иностранным развлечением. И как раз в 1850-е годы начали заливать каток на Чистых прудах – сюда приходили кататься преимущественно представители буржуазии и купечества, а в 1913 году там прошли соревнования по только набирающему популярность хоккею.
Елена Коренева и Анатолий Равикович на съемках фильма «Покровские ворота», реж. Михаил Казаков, 1982 г.
Несмотря на невинный, легкий и забавный сюжет, картина могла не выйти в прокат. Цензоров смущали то пьянство Велюрова, то фразы на немецком Саввы Игнатьевича. Но самой большой угрозой стал эмиграция актрисы Елены Кореневой, которая сыграла Людочку, за рубеж. Фильм все-таки выпустили в прокат, так как вышло распоряжение Политбюро о необходимости увеличения количества снимаемых комедий.
Татьяна Агафонова и Наталья Гундарева на съемках фильма «Одиноким предоставляется общежитие», реж. Самсон Самсонов, 1983 г.
Сюжет фильма «Одиноким предоставляется общежитие» родился из увлечения Аркадия Инина собирать необычные заметки в газетах. Однажды он наткнулся на объявление «Одинокая женщина хочет выйти замуж за мужчину до 40 лет». Тогда для женщины написать такое было не совсем обычным делом. Во время работы над сценарием Инин общался с работницами из общежития при заводе им. Орджоникидзе. Роль он писал непосредственно для Натальи Гундаревой. Правда, режиссер Самсон Самсонов приглашал на пробы Елену Доропеку, которой в итоге досталась комическая роль жены, возвращенной в общежитие из-за неумения готовить.
Кадр из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», реж. Самсон Самсонов, 1983 г.
Во время празднования Нового года в общежитии герой Фрунзика Мкртчяна приносит арбуз, который красивыми дольками затем раскладывают по тарелкам. Действительно, актер привез сам арбуз из Армении, так как достать такой деликатес поздней осенью в Москве тогда было практически невозможно. Кстати, художникам пришлось разрисовывать ягоду, поскольку арбуз оказался не полосатым, а просто темно-зеленым.
Фрунзик Мкртчян на съемках фильма «Одиноким предоставляется общежитие», реж. Самсон Самсонов, 1983 г.
Благодаря Фрунзику Мкртчяну в фильме появился не только арбуз, но и многие забавные моменты. Например, в знаменитой фразе «Утром — яичница, днем — яичница, вечером – яичница, а ночью… омлет» финал про «омлет ночью» придумал сам актер. Также он учил Елену Доропеку правильно произносить фразы на армянском языке.
Наталья Гундарева на съемках фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам», реж. Георгий Натансон, 1988 г.
Картина, где Наталья Гундарева сыграла не только главную героиню, но также и собственное камео, была создана по мотивам пьесы Эдварда Радзинского «Приятная женщина с цветком и окнами на север…». Режиссер стремился сохранить изюминку оригинального произведения Радзинского, но при этом стараясь посмотреть на персонажей с другой стороны, дать им новую жизнь.
На съемках фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам», реж. Георгий Натансон, 1988 г.
По сюжету работница химкомбината с необычным именем Аэлита, очень похожая на известную актрису, никак не может найти спутника жизни. Мужчина, с которым она прожила несколько лет, уходит к более молодой. Потом на ее пути попадается брачный аферист, которому она отдает все деньги, накопленные на телевизор. Затем и вовсе накануне Нового года в дом заявляется бывший заключенный, но все заканчивается надеждой на лучшее. Одним из сатирических моментов в картине стало поздравление подшефных детей. Работницы фабрики не могут доверить роль Деда мороза ни одному мужчине, поэтому играть волшебного деда нужно будет именно Аэлите. Кстати, знакомый сегодня образ Деда Мороза как персонажа новогоднего праздника родился именно в советский период, а его популяризации способствовали писатели Сергей Михалков и Самуил Маршак.