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«Мама, не горюй»: Гоше Куценко — 55

20 мая российский актер кино и театра, кинорежиссер, сценарист и продюсер Гоша Куценко отмечает 55-летие.

Заслуженный артист России родился на Украине, а в Москву переехал в конце восьмидесятых. Куценко поступил в МИРЭА, но бросил технический вуз и ушел в Школу-студию МХАТ, где началась его карьера актера.

Он начал работать в Театре имени Моссовета, где продолжает играть до сих пор. Первые роли в кино Куценко получил в начале девяностых, но настоящий успех пришел к нему после выхода комедии «Мама, не горюй». Через несколько лет Гоша сыграл главную роль в «Антикиллере». Куценко пробовал себя в разных амплуа, на его счету более 170 ролей в разных фильмах и сериалах, среди которых «Со мною вот что происходит», «Упражнения в прекрасном», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Страна ОЗ» и другие.

По собственному признанию, благодаря внешней схожести с Михаилом Козаковым в молодости Куценко выдавал себя за его сына, а позже в фильме «Узкий мост» актеры сыграли роли сына и отца.

Первой большой драматической ролью Гоша назвал «неприсущий» ему образ психотерапевта в сериале «Инсомния», вышедшем в октябре 2021 года.

Куценко также солирует в музыкальной группе «ГК» и выступил режиссером нескольких картин. Он снял фильмы «Сын» (2012), «Врач» (2015) и «Парадоксы» (2020, совместно с Михаилом Поляковым и Ириной Семушкиной).

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