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Трагедия в Альпах: актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет. Во вторник, 18 января, на лыжном склоне курорта Ля-Розьер (Савойя) он столкнулся с другим лыжником и получил серьезную травму головы. Когда прибыла помощь, актер был без сознания. Ульеля на вертолете доставили в больницу Гренобля, но спасти его не удалось.

Ульель сыграл в таких кинокартинах, как «Целуй, кого хочешь» (2002), «Заблудшие» (2003), «Последний день» (2004), приквел «Ганнибал: Восхождение» (2007), (2014), «Это всего лишь конец света» (2016). Широкую известность актеру принесла роль в фильме «Сен-Лоран. Стиль – это я» (2014), где он сыграл самого законодателя моды. «Долгая помолвка», в которой его партнершей по площадке была Одри Тоту, принесла актеру премию «Сезар».

В марте 2022 года на экраны выйдет американский мини-сериал «Лунный рыцарь», в котором Гаспар Ульель был утвержден на одну из главных ролей.

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