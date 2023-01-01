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От Дракулы до Никсона: Фрэнку Ланджелле — 85

85 лет исполняется сегодня американскому актеру Фрэнку Ланджелле. Хотя он не особо известен широкой публике, творческая биография Ланджеллы впечатляет: первые роли он начал исполнять еще в 1960-х на Бродвее.

Первую серьезную роль в кино Фрэнк получил в 1970 году в фильме одного из отцов-основателей американской кинокомедии – Мела Брукса. После нескольких успешных ролей в других картинах Фрэнк Ланджелла был удостоен нескольких наград «Тони». Популярность актер получил благодаря главной роли в фильме «Дракула» 1979 года. На момент съемок фильма он играл эту же роль в бродвейской постановке. А в 1981-м италоамериканский актер сыграл знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса в театральной адаптации одноименной пьесы.

В 2005 году Ланджелла сыграл роль в фильме Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи», а в 2008-м – исполнил роль президента США Ричарда Никсона в драме «Фрост против Никсона». Из недавних ролей артиста можно отметить также роль судьи в фильме 2020 года «Процесс над чикагской семеркой», повествующем о противостоянии американских общества и государства во время гражданских протестов 1960-х.

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