02 сентября 2021, 15:02 Фоторепортажи «Мог все — от трагедии до фарса»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова

Евгений Леонов был поистине народным артистом — не только по официальному статусу, но и зрительскому признанию. Когда в 1988 году на гастролях в Гамбурге он пережил клиническую смерть и 16 дней пробыл в коме, в Театр имени Ленинского комсомола со всей страны стали поступать письма, телеграммы, звонки: люди хотели знать о здоровье любимого актера.



Иногда сам Леонов в шутку говорил, что он — любимый артист шоферов и кондитеров. И его действительно обожали. Георгий Данелия в своей книге «Безбилетный пассажир» рассказывал, как в одной больнице врач обошел вместе с Леоновым все отделения — и некоторым больным стало лучше, как он просил для женщины, проживающей в коммуналке, однокомнатную квартиру, и ему не могли отказать. При этом он всегда оставался человеком скромным, переживающим, рефлексирующим — это часто отмечали коллеги по кино и театру.



2 сентября исполняется 95 лет со дня рождения великого актера, которого уже давно нет с нами. Самые известные роли артиста и факты из его творческой биографии – в совместной галерее «Газеты.Ru» и телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

close «Джентльмены удачи» (1971, реж. А. Серый)



Одну из самых ярких комедийных ролей в кино (даже не одну, а две — доброго заведующего детским садом Трошкина и вора-рецидивиста Доцента) Леонов исполнил в картине «Джентльмены удачи». Фильм стал лидером советского проката, его посмотрели более 62 млн зрителей. Картина моментально разошлась на цитаты. В Москве даже установлен памятник Леонову в образе Доцента-Трошкина.



«Зритель любит комедию не потому, что смеяться приятнее, чем плакать. Как зритель и как актер — я люблю комедию за демократичность, за стремление и возможность врачевать пороки общества и человека; за то, что комедия вселяет в человека веру в нравственный идеал, ибо, высмеяв зло, мы открываем в себе силу преодолеть его. Комедия многообразна: комедия положений и комедия характеров, бытовая комедия и лирическая, музыкальная, эксцентрическая, сатирическая, памфлет, водевиль, фарс и, наконец, трагикомедия. Я бы не стал говорить о пристрастии к какому-то одному комедийному жанру – в каждом есть сила притяжения». (Евгений Леонов «Письма сыну») «Гори, гори, моя звезда» (1969, реж. А. Митта)



Евгений Леонов родился в Москве 2 сентября 1926 года. Он был вторым ребенком в семье инженера авиазавода и домохозяйки. Театр интересовал будущего актера еще с детства — в школе он начал заниматься в театральном кружке. Но началась война, Леонов устроился токарем на тот же завод, где работал отец. Уже в 16 лет он выполнял план, поэтому в 1943 году его от завода отправили учиться в Авиационный техникум имени Орджоникидзе.



«Свои театральные интересы я не оставил. Помню, что именно там [в техникуме] я подготовил «В купальне» Чехова, выучил и рассказывал «Монтера» Зощенко, очень любил Блока, Есенина, читал их наизусть на вечерах, и меня называли, как когда-то в школе, «наш артист». Я рассказывал об этом дяде, заходя к нему в Комитет по делам искусств, но чем он мог особенно помочь мне, мальчишке? Выслушивая меня, он говорил: «Ты артист у нас, Женька». А однажды он попросил меня почитать, и я стал читать «Стихи о советском паспорте». Когда я сказал: «Я волком бы выгрыз бюрократизм», – дядя чуть не упал со стула. Я мужественно дочитал до конца. Он хохотал и сказал: «Женя, это очень плохо, очень». Я прочитал стихотворение Блока, ему тоже не понравилось. Он сказал: «Женя, у тебя культуры маловато, надо учиться, по театрам ходить». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Афоня» (1975, реж. Г. Данелия)



Учась на третьем курсе техникума, Леонов решил попробовать свои силы на экзаменах в драматическое отделение Московской театральной студии, которая существовала всего второй год.



«Я попросил у брата пиджак и решил, что готов к экзамену. Я безумно нервничал – понимал свою несостоятельность, но не думал, что так получится. Сидело человек 25 народу, я вышел <…> и прочитал все, что с таким успехом читал в техникуме: Чехова, Зощенко. У меня спросили: «Еще что-нибудь есть?» Я сказал: «Есть, но это еще хуже». Почему-то все стали просить, чтобы я почитал еще. Я прочитал Блока «В ресторане». Я любил это стихотворение – мне казалось, что сидит одинокий, седой, красивый-красивый мужчина где-то в ресторане и говорит: «Никогда не забуду (он был или не был, Этот вечер): пожаром зари Сожжено и раздвинуто бледное небо…» <…> Я читал серьезно, мне сказали «спасибо». И это стихотворение Блока спасло меня, примирило и с моим пиджаком, и с моей курносой физиономией, и с недостатком культуры <…> И меня приняли в студию». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Снежная сказка» (1959, реж. А. Сахаров, Э. Шенгелая)



После окончания студии в 1947 году Леонова приняли в Московский театр Дзержинского района. Через год он перешел в Московский драматический театр им. К.С. Станиславского, где спустя несколько лет сыграл одну из знаковых ролей своей жизни ---Лариосика в спектакле «Дни Турбиных».



В кино Леонов начал сниматься в конце 1940-х годов. Вначале это были эпизоды, небольшие роли или съемки в короткометражках.



«В кино я снимался первое время, скажу тебе честно, из любопытства, все эпизоды, эпизоды, маленький кусочек мелькнет, и на экране всего-то четыре секунды: пожарник, официант, массовка или какие-то маленькие эпизодики». (Евгений Леонов, «Письма сыну»)



В 1959 году он исполнил роль Старого Года в картине «Снежная сказка». Картину должны были демонстрировать на фестивале детских фильмов в Каннах, но цензура увидела в персонаже Леонова намек на Никиту Хрущева. Картине дали четвертую прокатную категорию, что было практически равнозначно значению «положить на полку», и в Канны не пустили. «Легенда о Тиле» (1976, реж. А. Алов, В. Наумов)



Первая известность пришла к актеру после фильма «Полосатый рейс», на съемках которого Леонову даже пришлось рисковать собой: чтобы показать разъяренных тигров, пытающихся попасть в клетку к мнимому укротителю, актера заперли в вольере с живым поросенком, что не на шутку разозлило диких животных.



Через какое-то время последовала серьезная, по-настоящему драматическая роль — в картине Михаила Швейцера «Донская повесть». И уже потом сотрудничество с Георгием Данелией, Эльдаром Рязановым, Марком Захаровым. Всенародная любовь за съемки в «Джентльменах удачи» и озвучивание Винни-Пуха.



«Вообще не могу сказать, что мне, молодому актеру, дали роль, я сыграл – все ахнули, я проснулся на другой день знаменитым актером. У меня в моей жизни так не было; все труд, труд, все с этим словом у меня было связано». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Тридцать три» (1965, реж. Г. Данелия)



Сценарий картины «Тридцать три» Валентин Ежов, Виктор Конецкий и Георгий Данелия писали для Юрия Никулина. Но оказалось, что Никулин уезжает с цирком на гастроли в Австралию. Тогда Конецкий предложил попробовать Леонова. Но когда Данелия обратился к актеру, тот попросил платить ему по первой категории. Это было сложно, так как оплату по первой категории утверждало Госкино.



«Ему главную роль предлагают в классном сценарии, а он торгуется, как на рынке! Я решил, что без этого жмота Леонова мы обойдемся, и попросил Лику позвонить Папанову. Папанова в Москве не было. И вечером я пошел в театр смотреть на Леонова. Посмотрел и понял – никого, кроме него, я на роль Травкина не возьму. Черт с ним, пусть торгуется. Побегаю, поунижаюсь, выбью я ему первую категорию. А не выбью – из своих постановочных доплачу. Позвонил Леонову домой и начал с того, что стал расхваливать спектакль. Леонов меня перебил: он прочитал сценарий и сниматься у меня согласен. Я честно предупредил, что не уверен, смогу ли пробить первую категорию. – Ну, снимусь по второй, – сказал Леонов. – Но по первой все-таки лучше». (Георгий Данелия, «Безбилетный пассажир») «Тридцать три» (1965, реж. Г. Данелия)



С картины «Тридцать три» началось сотрудничество, а также дружба Данелии и Леонова. В этом же фильме актер впервые исполнил песню «На речке, на речке, на том бережочке…», которая стала его визитной карточкой — ее артист исполняет в каждом фильме Данелии.



«Данелия идет навстречу актерской фантазии, потом ему покажется, что не туда, и тогда он предлагает попробовать иначе – это и называется поиски. Так было в фильме «Тридцать три» – мы от гротескового фильма пришли к серьезной позиции, рассказали гротесковую историю серьезным языком, и от этого она стала смешнее, злее, умнее». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Джентльмены удачи» (1971, реж. А. Серый)



Как написал Андрей Леонов в «Письме отцу», знаменитое «р-р-р-р!» в «Джентльменах удачи» появилось с детских утренников, которые Леонов-старший устраивал 31 декабря для сына и его друзей.



«Вспоминая детство, я всякий раз ловлю себя на мысли, как же мне повезло: у меня был добрый и любящий отец. Про любовь можно красиво говорить, а можно проявлять любовь делом. Ты никогда не декларировал «я люблю тебя», ты просто на самом деле любил». (Андрей Леонов, «Письмо отцу») «Белорусский вокзал» (1970, реж. А. Смирнов)



Евгений Леонов очень ценил работу в фильме «Белорусский вокзал», где сыграл бывшего десантника, слесаря Ивана Приходько. Персонажа, близкого по духу самому актеру. Леонов рассказывал об этой работе друзьям, коллегам, был рад, что молодое поколение режиссеров обращается к теме войны.



Я вспоминаю «Белорусский вокзал»: Андрей Смирнов сумел организовать нашу четверку, и под наше влияние попадали другие исполнители – и Ургант, и Терехова; была атмосфера дружеского поиска, мы не стеснялись сказать друг другу – «что-то не получилось, попробуем еще раз». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Мимино» (1977, реж. Г. Данелия)



Евгений Леонов сыграл много главных ролей у знаменитых режиссеров: Эльдара Рязанова («Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово»), Леонида Гайдая («За спичками»), Виталия Мельникова («Старший сын»), Алексея Коренева («Большая перемена»). Но он никогда не отказывался от маленьких ролей и даже эпизодов, считая, что, «чтобы поговорить о самой сути существования актера на сцене, необязательно вспоминать главную роль». Его небольшие роли запомнились зрителям в фильмах «Мимино», «Паспорт», «Отпуск в сентябре», «Афоня», «Не горюй».



А за роль Харитонова в картине «Осенний марафон» актер получил Приз Союза журналистов как лучший исполнитель мужской роли, Приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, Премию итальянских журналистов за лучшую мужскую роль на 36-м Венецианском кинофестивале и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых



«Леонов – один из самых крупных в нашей стране артистов. Ему были присущи лукавство, искренность, народность, простота, юмор, серьезность. Актерское мастерство его колоссально. Огромный опыт и широкий диапазон артиста – от трагедии до фарса – позволили ему создать в нашей ленте труднейший трагикомический образ. (Эльдар Рязанов, «Неподведенные итоги») «Обыкновенное чудо» (1978, реж. М. Захаров)



В 1968 году Леонов перешел в Московский театр им. В. Маяковского где, в том числе, сыграл одну из лучших своих ролей — Ванюшина-отца в пьесе С. А. Найденова «Дети Ванюшина». Но в начале 1970-х, после конфликта с художественным руководителем театра Гончаровым, перешел в Театр им. Ленинского комсомола («Ленком»), где играл в спектаклях «Тиль», «Иванов», «Оптимистическая трагедия», «Поминальная молитва». С этого момента началось плотное сотрудничество Леонова с Марком Захаровым. Сам режиссер впоследствии так говорил о Евгении Павловиче:



«Становление «Ленкома» во многом происходило потому, что великая душа, великий талант, гениальный человек присутствовал с нами — и он продолжает жить в нас. И это не только слова, это вполне ощутимая реальность». Помимо спектаклей в театре, Леонов сыграл свои знаменитые роли в картинах Захарова «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Убить Дракона». «Первые спектакли Захарова многих ошарашили. Марка Анатольевича знали как способного, ищущего режиссера по спектаклям Студенческого театра МГУ и в особенности — Театра сатиры. И вот — «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»: шумные, красочные, с обилием музыки, танцев, пластики, движения… В одной из рецензий было написано, что, мол, Захаров использует в этих спектаклях приемы современной эстрады. То ли критик хвалил, то ли огорчался… А мне, как и многим, обращение театра к опыту кино, телевидения, эстрады и других видов массовой культуры представляется вполне закономерным. Кстати сказать, кино, телевидение и эстрада сами вовсю пользуются средствами театра. Захаров доказал правомерность такого театрального стиля хотя бы тем, что эти спектакли пользуются успехом вот уже несколько лет у самого разного зрителя, больше всего – у молодежи». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Кин-дза-дза» (1986, реж. Г. Данелия)



Евгений Леонов всегда очень много работал. По словам журналиста Нинель Исмаиловой, он был в настроении, когда падал с ног от усталости. В театре, как правило, у него не было дублеров, поэтому месяцами приходилось практически жить в поезде, чтобы успевать сниматься в кино. В кино тоже не жалел себя ради роли. В фильме «Кин-дза-дза», например, он был вынужден сниматься в тяжелых условиях каракумской пустыни, когда работать приходилось либо рано утром, либо поздно вечером из-за невыносимой жары.



«Я замечал: температура, еле ноги волочишь (а мне пять раз в своей жизни пришлось играть с воспалением легких, на «Турбиных» однажды даже камфору вводили, чтоб не упал) – и вдруг чувствуешь, что ты хоть и больной, а что-то новое, неожиданное – тебя пошатнуло на сцене, выбивает из привычной колеи, осмысленной в голове, как проторенная дорога, и когда неожиданно что-то скажешь в такой органике, даже забываешь, что дальше говорить». (Евгений Леонов, «Письма сыну») «Слезы капали» (1982, реж. Г. Данелия)



Когда шла работа над картиной «Слезы капали», Леонова срочно госпитализировали. Врачи объявили, что в ближайший месяц работать ему будет нельзя. Но были запланированы съемки на озере, которое из-за приближающейся зимы могло в любой день замерзнуть. Через две недели Леонов сообщил режиссеру, что его выписали, и вместе с врачом и женой, при которой был пакет лекарств, приехал на съемочную площадку. Там ему пришлось играть сцену в проруби, в ледяной воде, в тяжелом гидрокостюме под одеждой.



«И мы решили снять эту сцену одним кадром, чтобы Леонов несколько раз не залезал в воду. Отрепетировали движение камеры на дублере <…> Сняли кадр. – Все! – кричу. – Съемка Юра Клименко отвел меня в сторону и сказал, что я так махал руками, что моя рука попала в кадр. «Надо бы переснять». Я посмотрел на Леонова и… сказал, что так сойдет. И правильно сделал, что не стал переснимать – Леонова, оказывается, никто не выписывал, он сбежал из больницы». (Георгий Данелия, «Безбилетный пассажир») «За спичками» (1980, реж. Л. Гайдай)



Данелия писал, как один раз он зашел с Леоновым навестить своего родственника в больнице. «Посидели в палате минут пять, стали прощаться. Тут врач попросил: – Товарищ Леонов, пожалуйста, давайте зайдем в реанимацию. На минутку. Там очень тяжелые больные, пусть и они на вас посмотрят. Зашли в реанимацию. Та же реакция. И тогда врач взмолился: – Товарищ Леонов, давайте обойдем всех! Ведь сердце – это очень серьезно, а вы лучше любой терапии на них действуете! Когда мы обошли все палаты и стали прощаться, врач сказал: – А в женское отделение? Делать нечего, обошли и женское отделение… Женя везде улыбался, шутил – врач был прав, на больных Леонов действовал лучше любого лекарства (даже на тех, кто никогда не видел его в кино. Не зря с него рисовали олимпийского мишку)». (Георгий Данелия, «Безбилетный пассажир») «Кин-дза-дза» (1986, реж. Г. Данелия)



Всего в кино Евгений Леонов сыграл более 70 ролей. Большинство картин с участием актера входят в золотой фонд отечественного кинематографа.



«Леонов часто шутил: я снимаю его потому, что он – мой талисман. Что же, может быть, Женя и был моим талисманом, но главное – он был камертоном. Он задавал тон стилистике: добрый, смешной и грустный. <…> И сейчас, когда я начинаю работу над фильмом, первая мысль: «Кого будет играть Леонов»? И через секунду вспоминаю – уже никого». (Георгий Данелия, «Безбилетный пассажир»)

