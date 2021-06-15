Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Культура

Королева джаза: 25 лет назад умерла Элла Фицджеральд

Великая американская джазовая певица Элла Фицджеральд за 50-летнюю карьеру выпустила более 90 альбомов. На своем первом выступлении в рамках конкурса новичков в легендарном зале Apollo Theatre 19-летняя артистка поначалу собиралась не петь, а танцевать — решение выйти к микрофону пришло к ней в последний момент. В итоге выступление с песней «The Object of My Affection» стало первым успехом юной певицы, после которого ее карьера пошла в гору.

С 1935 по 1940 год Фицджеральд выступала с биг-бэндами Тайни Брэдшо, Чика Уэбба и Ella and Her Famous Orchestra. В 1940-х артистка ушла в сольное творчество. Пик ее карьерного успеха пришелся на 1950-1960 годы. Она выпускала совместные альбомы с Луи Армстронгом, Дюком Эллингтоном, Оскаром Питерсоном и другими звездами. Самыми известными песнями исполнительницы являются «Summertime», «Cry me a river», «Dream a little dream by me», «Someone to Watch Over Me», «Night & Day» и другие.

Артистка получила 13 «Грэмми», Национальную медаль искусств США, Президентскую медаль Свободы, Орден Искусств и литературы во Франции и прочие награды. Фрэнк Синатра говорил о ней: «Элла — первое имя джаза».

С 1989 года Фицджеральд начала испытывать проблемы со здоровьем из-за сахарного диабета, пережила ампутацию обеих ног ниже колен и скончалась 15 июня 1996 года в Беверли-Хиллз. Ей было 79 лет.

close
Элла Фицджеральд, Лондон, 1968 год Элла Фицджеральд, Лондон, 1968 год
Элла Фицджеральд, 1940 год Элла Фицджеральд, 1940 год
Элла Фицджеральд и Рой Элдридж в аэропорту Гамбурга, 1954 год Элла Фицджеральд и Рой Элдридж в аэропорту Гамбурга, 1954 год
Элла Фицджеральд и французский поэт Жан Кокто на международном джазовом фестивале в Каннах, 1958 год Элла Фицджеральд и французский поэт Жан Кокто на международном джазовом фестивале в Каннах, 1958 год
Элла Фицджеральд и Мерилин Монро в джаз-клубе &laquo;Тиффани&raquo;, Лос-Анджелес, 1954 год Элла Фицджеральд и Мерилин Монро в джаз-клубе &laquo;Тиффани&raquo;, Лос-Анджелес, 1954 год
Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Нью-Йорк, 1971 год Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Нью-Йорк, 1971 год
Элла Фицджеральд на джазовом фестивале в Ньюпорте, 1978 год Элла Фицджеральд на джазовом фестивале в Ньюпорте, 1978 год
Элла Фицджеральд на концерте, 1971 год Элла Фицджеральд на концерте, 1971 год
Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Пласидо Доминго на благотворительном концерте для Мемориального онкологического центра имени Слоуна, 1986 год Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Пласидо Доминго на благотворительном концерте для Мемориального онкологического центра имени Слоуна, 1986 год
Элла Фицджеральд и Тони Бенетт поют дуэтом, Нью-Йорк, 1990 год Элла Фицджеральд и Тони Бенетт поют дуэтом, Нью-Йорк, 1990 год
Элла Фицджеральд во время своего концерта в Карнеги-холле, Нью-Йорк, 1988 год. Элла Фицджеральд во время своего концерта в Карнеги-холле, Нью-Йорк, 1988 год.
Элла Фицджеральд и Пол Маккартни на церемонии &laquo;Грэмми&raquo;, 1990 год Элла Фицджеральд и Пол Маккартни на церемонии &laquo;Грэмми&raquo;, 1990 год
Американский президент Рональд Рейган вручил Национальную медаль США в области искусств Элле Фицджеральд, Белый дом, Вашингтон, 1987 год Американский президент Рональд Рейган вручил Национальную медаль США в области искусств Элле Фицджеральд, Белый дом, Вашингтон, 1987 год
Элла Фицджеральд с почетной степенью доктора музыки, которую она получила в Гарвардском университете на 339-й церемонии вручения дипломов в Кембридже, штат Массачусетс, 7 июня 1990 год Элла Фицджеральд с почетной степенью доктора музыки, которую она получила в Гарвардском университете на 339-й церемонии вручения дипломов в Кембридже, штат Массачусетс, 7 июня 1990 год
Памятный венок у звезды певицы Эллы Фицджеральд на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фицджеральд скончалась в 1996 году в своем доме в Беверли-Хиллз в возрасте 78 лет. Памятный венок у звезды певицы Эллы Фицджеральд на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фицджеральд скончалась в 1996 году в своем доме в Беверли-Хиллз в возрасте 78 лет.
Все фоторепортажи К первому кадру
Хаос Хованского: опубликованы фото из квартиры задержанного блогера
Хаос Хованского: опубликованы фото из квартиры задержанного блогера
Адриане Лиме — 40
Адриане Лиме — 40
Как изменились сестры Олсен
Как изменились сестры Олсен
«Мисс УИС-2021»: ФСИН выбирает самую красивую сотрудницу
«Мисс УИС-2021»: ФСИН выбирает самую красивую сотрудницу
Элла Фицджеральд, Лондон, 1968 год
Элла Фицджеральд, 1940 год
Элла Фицджеральд и Рой Элдридж в аэропорту Гамбурга, 1954 год
Элла Фицджеральд и французский поэт Жан Кокто на международном джазовом фестивале в Каннах, 1958 год
Элла Фицджеральд и Мерилин Монро в джаз-клубе «Тиффани», Лос-Анджелес, 1954 год
Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Нью-Йорк, 1971 год
Элла Фицджеральд на джазовом фестивале в Ньюпорте, 1978 год
Элла Фицджеральд на концерте, 1971 год
Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Пласидо Доминго на благотворительном концерте для Мемориального онкологического центра имени Слоуна, 1986 год
Элла Фицджеральд и Тони Бенетт поют дуэтом, Нью-Йорк, 1990 год
Элла Фицджеральд во время своего концерта в Карнеги-холле, Нью-Йорк, 1988 год.
Элла Фицджеральд и Пол Маккартни на церемонии «Грэмми», 1990 год
Американский президент Рональд Рейган вручил Национальную медаль США в области искусств Элле Фицджеральд, Белый дом, Вашингтон, 1987 год
Элла Фицджеральд с почетной степенью доктора музыки, которую она получила в Гарвардском университете на 339-й церемонии вручения дипломов в Кембридже, штат Массачусетс, 7 июня 1990 год
Памятный венок у звезды певицы Эллы Фицджеральд на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фицджеральд скончалась в 1996 году в своем доме в Беверли-Хиллз в возрасте 78 лет.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Главные фильмы Александра Сокурова
Главные фильмы Александра Сокурова
12
Культура /
Патриотизм, «Последний герой», рехаб: Дане Борисовой — 45
Патриотизм, «Последний герой», рехаб: Дане Борисовой — 45
11
Культура /
Как изменились сестры Олсен
Как изменились сестры Олсен
12
Культура /
От «Нимфоманки» до «Чернобыля»: Стеллану Скарсгарду — 70
От «Нимфоманки» до «Чернобыля»: Стеллану Скарсгарду — 70
13
Культура /
Звезда «Трансформеров» и скандалист: Шайе ЛаБафу — 35
Звезда «Трансформеров» и скандалист: Шайе ЛаБафу — 35
12
Культура /
«Союзмультфильму» — 85. Что студия выпускает в юбилейном году
«Союзмультфильму» — 85. Что студия выпускает в юбилейном году
13
Культура /
Гость из будущего: Майклу Джей Фоксу — 60
Гость из будущего: Майклу Джей Фоксу — 60
14
Культура /
Подруга Леона и королева планеты Набу: Натали Портман — 40
Подруга Леона и королева планеты Набу: Натали Портман — 40
16
Культура /
«Мне нужен герой»: Бонни Тайлер — 70
«Мне нужен герой»: Бонни Тайлер — 70
12
Все фоторепортажи