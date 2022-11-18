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«Он делал время, людей, отношения». 95 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

18 ноября исполняется 95 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста и драматурга Эльдара Рязанова. Он запомнился советским и российским зрителям по картинам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля» и многим другим.

Еще учась в школе Рязанов хотел поступить в мореходное училище в Одессе, однако не получил ответа от учебного заведения. Тогда 16-летний Эльдар принял решение поступить во ВГИК на режиссерский факультет. По словам Рязанова, он не стремился снимать комедии, а интересовался документальным кино.

В 1955 году он устроился в «Мосфильм», где снял первый советский экспериментальный игровой широкоэкранный фильм «Счастливая юность». Известность пришла к Рязанову в 1956 году, когда на экраны вышел его первый самостоятельный фильм «Карнавальная ночь». Картину просмотрели более 45 млн зрителей, но, по словам Рязанова, тогда он думал совсем не о триумфе, а мечтал только об одном, чтобы его не выгнали с работы и позволили дальше снимать кино.

Писатель Денис Драгунский назвал его великим режиссером нескольких эпох. «Эйзенштейн когда-то сказал о Кулешове: «Мы делали кинокартины, он делал кинематограф». Рязанов на самом деле был еще мощнее — он делал время, людей, отношения, стиль существования», — сказал Драгунский о Рязанове.

Помимо съемок фильмов, Рязанов создал более двухсот авторских телевизионных программ, а с 1979 по 1985 год вел передачу «Кинопанорама». Народный артист СССР умер 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни.

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