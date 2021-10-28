Пуговке — 20: как сейчас выглядит звезда «Папиных дочек»

Популярность обрушилась на Екатерину Старшову, когда ей едва исполнилось пять. С 2007 по 2011 год юная актриса снималась в сериале «Папины дочки» с Андреем Леоновым. Несмотря на то что исполнительница роли Полины Васнецовой или Пуговки уже давно выросла, многие продолжают помнить ее именно по этому амплуа. К слову, после ситкома Старшова снялась всего в двух фильмах — «Черная молния» и «Русалка», — и то в эпизодах. Сама девушка не раз признавалась, что не хочет связывать свою жизнь со съемками. В 2019 году она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Параллельно с учебой Старшова преподает растяжку детям — с 14 лет она занималась фигурным катанием.

28 октября Екатерине Старшовой исполнилось 20 лет.