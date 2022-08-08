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Рос в семье мигрантов из Киева, слишком много ел: Дастину Хоффману – 85

Актер Дастин Хоффман родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе в бедной еврейской семье иммигрантов из Киева. Его мама была джазовой пианисткой, а папа работал то декоратором в Columbia Pictures, то агентом по продаже мебели после неудачного бизнеса по производству мебельной фурнитуры.

Дастин медленно развивался, в три года еще не говорил и все детство провел в тени старшего брата Рональда, участвовавшего в фильме Фрэнка Капры «Мистер Смит едет в Вашингтон».

В 21 год он отправился в Нью-Йорк, но на всех актерских курсах ему отказали из-за «несценической» внешности. Хоффман работал санитаром, демонстратором игрушек в универмаге, перепечатывал рукописи, а за свой неумеренный аппетит был даже уволен из ресторана, где работал мойщиком посуды, пока его не принял знаменитый педагог Ли Страсберг.

В последние годы актер признается: «Больно сознавать, что чем ты старше, тем уже круг ролей. Теперь я могу играть только людей старше себя!» В одном из своих интервью Хоффман сказал, что с приходом славы человек перестает бояться смерти: «В тот момент, когда ты стал звездой, ты уже умер. Или был забальзамирован заживо».

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