Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Блинкен пообещал Зеленскому помощь в решении вопросов, касающихся «Северного... 00:16
Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов 00:15
Один из организаторов «Русского марша» задержан в Москве 00:02
BMJ: третья фаза испытаний вакцины Pfizer была сфабрикована 00:01
Чемпион НХЛ в составе «Тампы» объяснил, почему вернулся... 02.11.2021, 23:49
В Москве считают, что США не смогут создать на 100% эффективную... 02.11.2021, 23:49
Байден заявил об «очень серьезных» климатических проблемах Путина 02.11.2021, 23:38
Поздравивший Путина депутат Рады заявил, что понимал последствия своего поступка 02.11.2021, 23:32
Уткин отреагировал на информацию о продаже акций... 02.11.2021, 23:31
В Молдавии допустили подписание нового контракта... 02.11.2021, 23:20
Фото

Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

В Москве от рака умер 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе, сообщает Telegram-канал «112».

Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, прошел обе кампании в Чечне. Несмотря на отсутствие актерского образования, в 2000 году он решил попробовать себя в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нежный возраст». Спустя два года он прошел кастинг на роль Шмидта — начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада». Режиссер сериала Алексей Сидоров вспоминал, что когда увидел Гуменецкого, то сразу отметил его брутальный вид, шрам на лице и наголо побритую голову. Помимо этих кинолент, Гуменецкий сыграл в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь» и «Экстренный вызов: пропавший пациент». Но ролей ему давали мало, из-за чего он решил вернуться в спецназ.

В середине 2015 года из-за нехватки денег Гуменецкий пошел на преступление. По версии следствия, он предоставил свой гараж в подмосковном Солнечногорске в качестве склада для хранения наркотиков. У Гуменецкого нашли 280 кг концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Следователи установили, что он только хранил вещество и не собирался его продавать. В 2016 году на тот момент уже бывшего актера осудили на восемь лет колонии строгого режима.

На свободу он вышел в апреле этого года по УДО из-за болезни.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Молчание, коррупция, резкий старт: почему Зеленский меняет правительство
Министр обороны Украины Таран подал в отставку
«Ничего не остается, как клянчить». Киев получит электроэнергию от Минска
Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи
«АвтоВАЗ» купит заводы с криминальным прошлым из «лихих девяностых»
Экс-актив беглого авторитета Качмазова отойдет «АвтоВАЗу»
В Молдавии допустили подписание нового контракта с «Газпромом»
Байден заявил об «очень серьезных» климатических проблемах Путина
МИД РФ пригласил дополнительный штат дипломатов США для нормализации работы посольства
Поздравивший Путина депутат Рады заявил, что понимал последствия своего поступка
Новости и материалы
Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов
Один из организаторов «Русского марша» задержан в Москве
BMJ: третья фаза испытаний вакцины Pfizer была сфабрикована
Чемпион НХЛ в составе «Тампы» объяснил, почему вернулся из Америки в КХЛ
В Москве считают, что США не смогут создать на 100% эффективную систему ПРО
Уткин отреагировал на информацию о продаже акций «Спартака» шейхам
СК сообщил состоянии ребенка, которому стало плохо в перенаправленном из Москвы самолете
В «Динамо» прокомментировали запрет на проведение матча с «Краснодаром» в Москве
Байден заявил, что Россия виновата в повышении цен на нефть
Экс-защитник ЦСКА: деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака»
В Интерполе заявили о невозможности розыска Тихановской по каналам организации
Видеоблогер рассказал об одном из самых загадочных сайтов в интернете
В МИД РФ заявили, что кризис отношений России и США порой опаснее Холодной войны
Флешмоб с троллингом Джо Байдена подхватил американский город Брэндон
Губерниев осудил украинского футболиста за высказывание о геях
В Москве арестовали оголившуюся на фоне Кремля блогершу
Умер актер из сериала «Бригада»
Зараженный COVID-19 мужчина умер на борту летевшего из Турции самолета
Все новости
2:1
Совершить чудо: «Зенит» сравнял счет с «Ювентусом» в Турине. LIVE
Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур. «Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия). ОНЛАЙН
Автопарк за £10 млн: на чем ездит Елизавета II
Британская королева и ее страсть к вождению
«Даже премьер не влияет на экономику Украины. Ей занимаются другие»
Почему ушел в отставку министр экономики Украины
Школьницу из Подмосковья отправили в приют за селфи в полотенце
Юристы рассказали, за что органы опеки могут отобрать ребенка
Как утереть нос дилеру и купить машину без переплаты в 2021 году
Названы способы приобретения автомобиля без накруток дилеров
«Боевые действия в космосе неизбежны»
Кто будет править космическим пространством в будущем
Скромняга Росс и адвокат Кардашьян: Дэвиду Швиммеру — 55
«Серьезная лихорадка»: плюсы и минусы нефти по $120 для России
К чему приведут экстремально высокие цены на нефть
Кто первым получит С-500 «Прометей»
ЗРК С-500 готовят для Индии и Китая. Но иностранцам он достанется не сразу
«Я написал Бузовой СМС, чтобы она не обижалась»
Кехман впервые объяснил, почему убрал спектакль с Бузовой со сцены МХАТа
«Мой дедушка — самый смелый дедушка на свете»
Старейший в России ветеран ВОВ скончался на 106-м году жизни
«Хакеры доберутся до ваших данных через холодильник»
Как и для чего киберпреступники взламывают бытовые приборы
Первый регион продлил нерабочие дни. Но на уровне государства такого решения не будет
Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть