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Дарье Мельниковой — 30: как сейчас выглядит звезда «Папиных дочек»

Актриса Дарья Мельникова дебютировала в фильме режиссера Юрия Морозова «Золушка 4×4. Всё начинается с желаний». Девочку заметили во время хореографического выступления на сцене детского лагеря «Орленок» и сразу предложили главную роль в картине.

Наибольшую популярность Мельниковой принесла ее следующая актерская работа - роль Жени Васнецовой в российском сериале «Папины дочки». Съемки многосерийного фильма проходили с 2007 по 2013 год.

В 2013 году Мельникова окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина (курс Виталия Иванова и Владимира Бейлиса) и с этого же года вошла в труппу Московского театра им. Ермоловой. В театре участвует в спектаклях «Зойкина квартира», «Ромео и Джульетта. Версия» и «Язычники».

Мельникова также снялась в полнометражных картинах «Стальная бабочка» Рената Давлетьярова, «Рябиновый вальс» Алены Семеновой и «С пяти до семи» Владимира Щеголькова. В 2021 году на экраны вышел триллер Ольги Акатьевой «Соври мне правду», в котором актриса сыграла главную роль.

Была замужем за актером Артуром Смольяниновым, в браке родилось двое сыновей.

Жизнь и карьера актрисы - в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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