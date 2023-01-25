Новые «Папины дочки». Первые фото со съемок сериала

Телеканал СТС возрождает свой сериал «Папины дочки» — стартовали съемки нового сезона проекта. С момента выхода последнего, двадцатого сезона сериала прошло 10 лет. Так как за минувшие годы исполнительницы главных ролей ситкома выросли, в центре сюжета будет новый отец-одиночка.

По замыслу сценаристов, героиня Анастасии Сиваевой по имени Даша сбегает из семьи, оставив четверых детей своему супругу Венику (актер Филипп Бледный).

Известно, что новый сезон будет состоять из 20 серий. К своим ролям в проекте вернулись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Ольга Волкова и Нонна Гришаева. А дочерей Даши Васнецовой сыграют Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Показ 1—20 сезонов длился с 2007 по 2013 годы. Сериал был одним из самых высокорейтинговых проектов СТС и четырежды получал телевизионную награду «ТЭФИ». Ожидается, что зрители увидят новые серии уже в 2023 году.

Первые фото со съемок сериала — в фотогалерее «Газеты.Ru»