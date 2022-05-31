От «Побега из Шоушенка» до Бэтмена: лучшие фильмы Моргана Фримана
История успеха Моргана Фримана сама по себе напоминает захватывающее кино. Актер прославился только в 50 лет — возраст, когда многие карьеры подходят к своему финалу.
На пути к заветной мечте Фриман успел прожить целую жизнь: был механиком в ВВС США, клерком в лосанджелесском колледже, танцором на Всемирной выставке и телеведущим.
Первой заметной ролью в карьере Фримана стала работа в картине «Уличный парень», хотя настоящей звездой он проснулся после премьеры оскароносной драмы «Шофер мисс Дэйзи».
Фримана четыре раза номинировали на «Оскар» (одна победа) и столько же — на «Золотой глобус» (две награды, включая приз за выдающиеся заслуги в карьере).
1 июня Моргану Фриману исполняется 85 лет. В честь юбилея «Газета.Ru» вспоминает лучшие работы именинника.
close
«Уличный парень» (1987)
До участия в «Уличном парне» Фриман был хорошо известен на телевидении — на протяжении 5 лет он был ведущим в детском развлекательном шоу «Электрическая компания», подарившем ему первых поклонников и финансовую стабильность. Но внутренний зов о кинокарьере победил в душе Фримана: налаженность в карьере он предпочел новому профессиональному вызову. «Уличный парень» — напряженная драма о журналисте, который делает опасный репортаж про задворки Нью-Йорка. Фриман исполнил роль второго плана и сорвал куш — эта работа принесла ему первую номинацию на «Оскар».
«Слава» (1989)
Оскароносная драма Эдварда Цвика, основанная на реальных событиях. Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в США, а в центре сюжета — история реального 54-го Массачусетского добровольческого полка армии США, состоящего исключительно из темнокожих солдат. Фриман исполнил в фильме роль старшего сержанта Джона Ролинза. И хотя сам актер остался без внимания со стороны киноакадемиков (актерский «Оскар» за участие в фильме получил коллега Фримана, Дэнзел Вашингтон), но эта работа предвосхитила его будущий прорыв, случившийся через два года.
«Шофер мисс Дэйзи» (1989)
Фриману, как и многим артистам большого таланта, нужно было пространство для высокого полета. Такой площадкой для него стала камерная драма Брюса Бересфорда «Шофер мисс Дэйзи», в которой артисту было, где развернуться. Фриман исполнил роль обаятельного шофера Хоука Колберна, устроившегося работать к своенравной вдове Дэйзи Уэртан (Джессика Тэнди). Эта работа принесла Фриману «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а также возвела его в ранг настоящих суперзвезд.
«Робин Гуд: Принц воров» (1991)
Не секрет, что многие голливудские артисты намеренно ищут баланс между скромными, но более интересными авторскими картинами «для себя», и крупными студийными блокбастерами для более широкой аудитории. Для Фримана первым большим кассовым проектом стала приключенческая картина Кевина Рейнолдса «Робин Гуд: Принц воров», в которой ему досталась роль близкого соратника героя Кевина Костнера. Картина стала редким случаем в истории кино, когда изначально написанная роль для белого актера в итоге была исполнена темнокожим артистом.
«Непрощенный» (1992)
Знаменитый авторский вестерн Клинта Иствуда про возмездие на Диком Западе. Фриман сыграл близкого сообщника главного героя. Совместная работа Фримана и Иствуда принесла обоим не только признание критиков, но и стала началом их близкой дружбы — спустя 12 лет Иствуд снова позвал Фримана в свой авторский проект: в спортивную драму «Малышка на миллион».
«Бофа» (1993)
В 1993 году Фриман дебютировал в режиссуре, выпустив на экраны политическую драму «Бофа!» (на языке зулусов это слово означает арест). Эта экранизация одноименной пьесы писателя Перси Мтва рассказывает о межрасовых проблемах в небольшом южноафриканском городке в восьмидесятых годах прошлого века. Картина получила высокую оценку со стороны критиков, но провалилась в прокате, собрав чуть больше $200 тысяч против $12 млн бюджета.
«Побег из Шоушенка» (1994)
Попробовав свои силы по другую сторону камеры, Фриман вернулся на экраны с ролью, которая навсегда вписала его имя в историю. В «Побеге из Шоушенка» актер сыграл доброжелательного заключенного Эллиса Реддинга, который на время почти 20-летнего тюремного заточения становится близким другом главного героя, сыгранного Тимом Роббинсом. С момента своей премьеры картина не покидает топ-250 лучших фильмов всех времен, а сам Фриман получил очередную номинацию на «Оскар». При этом о процессе съемок у актера остались неоднозначные впечатления: по его словам, работать с режиссером Фрэнком Дарабонтом ему было не всегда комфортно, и часто обсуждение той или иной сцены переходило в напряженный спор.
«Семь» (1995)
Культовый неонуар Дэвида Финчера про двух полицейских-напарников, идущих по следу религиозного маньяка. Изначально роли Брэда Питта и Моргана Фримана должны были сыграть Дэнзел Вашингтон и Аль Пачино. Оба отклонили предложение продюсеров, а заменившие их Питт и Фриман тут же проявили единодушие, поддержав бескомпромиссную позицию Финчера, отказывавшегося менять финал истории с отрубленной головой. Режиссер убеждал продюсеров, что актеров спустя годы зрители могут забыть, но подобный шокирующий финал истории — никогда.
Кстати, в одной из версий сценария рассматривался вариант финала, в котором Джона Доу убивал не Миллз (Питт), а Сомерсет, тем самым нарушив план маньяка. На сегодняшний день «Семь» входит в топ-250 лучших фильмов всех времен и является эталонным для жанра криминального триллера.
«Брюс Всемогущий» (2003)
В новом тысячелетии Морган Фриман отошел в сторону более комедийных проектов. Главным достижением для него на этом поприще стала трагикомедия «Брюс Всемогущий», в которой Фриман исполнил роль ни много ни мало самого Господа Бога. Несмотря на впечатляющий кассовый успех (лента собрала в мировом прокате почти полмиллиарда долларов), у критиков она особого успеха не вызвала. Тем не менее к своей роли Творца всего сущего Фриман вернулся спустя четыре года в спин-оффе «Эван всемогущий».
«Малышка на миллион» (2004)
«Малышка на миллион» вышла на экраны в 2004 году и принесла Фриману второй «Оскар» в карьере. Это история о трагической судьбе боксерши Мэгги Фицджеральд (Хилари Суэнк), достигшей больших успехов в спорте, но из-за тяжелой травмы вынужденной окончить профессиональную карьеру. Фриман исполнил роль пожилого боксера Эдди Дюпри, коротающего старость в своем пыльном кабинете тренажерного зала. Именно он берется за тренировки Мэгги и рассматривает в ней особый потенциал. Картина долго пробиралась на большие экраны и выдержала немалое сопротивление со стороны различных кинокомпаний при том, что сумела собрать в мировом прокате более $200 млн (при затраченных $30 млн) и семь номинаций на «Оскар» (главные четыре из которых — победные).
«Бэтмен: Начало» (2005)
Начало многолетнего и успешного сотрудничества Фримана с режиссером Кристофером Наланом. Последний доверил актеру роль технического гения и соратника Брюса Уэйна, Люциуса Фокса. Герой Фримана появлялся в двух последующих спин-оффах франшизы о темном рыцаре, навсегда вписав свое имя в киновселенную DC.
«Счастливое число Слевина» (2005)
В авантюрном криминальном триллере Пола Макгигана Фриман исполнил роль Босса — главаря мафии, враждующего со своим главным конкурентом Раввином (Бен Кингсли). Между двумя криминальными оппонентами оказывался простодушный парень Слевин (Джош Хартнетт), вынужденный исполнять приказы мафиози, чтобы сохранить себе жизнь. «Счастливое число Слевина» стало редким для Фримана опытом исполнения на экране роли антагониста. На протяжении всей своей карьеры актер поддерживал на экране более положительный образ.
«Пока не сыграл в ящик» (2007)
По сюжету фильма герои Моргана Фримана и Джека Николсона узнают, что смертельно больны, и перед уходом из жизни, составляют список дел, о выполнении которых всегда мечтали: прыжок с парашюта, гонки на раритетных автомобилях, посещение египетских пирамид и так далее. Для Николсона эта жизнеутверждающая работа стала одной из последних в карьере: из-за прогрессирующих проблем с памятью, он отказался от дальнейших съемок в кино. Но Фриман не был готов сбавлять обороты, при том, что в реальной жизни актеры являются ровесниками.
«Особо опасен» (2008)
Возвращение Фримана к жанру боевика. В перерыве между ролью Бога в «Эване всемогущем» и технического гика в «Темном рыцаре», актер примерил противоречивый образ из фильма Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Фриман исполнил роль главаря мистической группы «Братство» (организация запрещена в России), охраняющей «Станов судьбы» и бросающей вызов опасным преступникам. Фильм стал кассовым хитом, а сам Бекмамбетов даже планировал снять его продолжение. Но исполнители центральных ролей, включая Моргана Фримана и Анджелину Джоли, чьи герои погибали в первой части, отказались от съемок во второй части, которая так и не вышла на экраны.
«Непокоренный» (2009)
Одна из главных актерских работ в позднем периоде карьеры Фримана — роль Нельсона Манделы. По сюжету актер сыграл южноафриканского лидера уже после его освобождения из 27-летнего тюремного заключения. Действие картины разворачивается в 1995-м годы — во время Третьего чемпионата мира по регби, прошедшего в ЮАР. «Непокоренный» принес Фриману очередную номинацию на «Оскар», а также премию Национального совета кинокритиков США. Готовясь к роли первого темнокожего президента ЮАР, Фриман лично встретился с Манделой и получил его благословение. Сам актер также выступил в качестве исполнительного продюсера ленты.
«Лего. Фильм» (2014)
В мультфильме «Лего. Фильм» Фриман работал исключительно за кадром: его голосом разговаривает персонаж Витруиус — немного чудаковатый и слепой маг, помогающий главным героям противостоять злу. Для Фримана опыт работы в озвучании с годами стал важной частью карьеры. За последние 20 лет он успел сыграть нескольких закадровых героев в крупных голливудских проектах, а также принял участие в ряде научно-популярных телешоу. Самые известные из них: «Сквозь червоточину с Морганом Фрименом» на канале Discovery Science и «Истории о Боге» на National Geographic.