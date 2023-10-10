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6 лучших ролей Филиппа Янковского

Актеру и режиссеру Филиппу Янковскому исполняется 55 лет

Актер и режиссер Филипп Янковский, продолжатель великой династии, родился в семье легенд советского экрана Олега Янковского и Людмилы Зориной, а затем сам стал отцом еще одного поколения артистов: Ивана и Елизаветы Янковских. Карьера Янковского складывалась причудливым образом — например, в его фильмографии есть сразу три дебюта. Его первое появление на экране состоялось в пятилетнем возрасте в «Зеркале» Андрея Тарковского. Первая серьезная роль — в 17 лет в мелодраме Дмитрия Долинина «Сентиментальное путешествие на картошку». А первая режиссерская работа случилась с ним в 33 года — тогда он сняли «В движении», переосмысление «Сладкой жизни» Федерико Феллини в декорациях России ранних нулевых. В промежутках Янковский учился актерскому мастерству у Олега Табакова в МХАТе, а режиссуре — у Владимира Наумова во ВГИКе.

10 октября Филипп Янковский отмечает свое 55-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить лучшие роли артиста.

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