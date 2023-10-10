10 октября 2023, 11:55
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6 лучших ролей Филиппа Янковского
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Филипп Янковский, 2022 год
Кадр из фильма «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986)
Первой самостоятельной режиссерской работой постановщика и оператора Дмитрия Долинина (свой дебют «Три года» он снял шестью годами ранее в соавторстве со Станиславом Любшиным) стала мелодрама «Сентиментальное путешествие на картошку» по сценарию автора «Белорусского вокзала» Андрея Смирнова. По-настоящему первой же эта работа стала и у актера Филиппа Янковского (после съемок у Андрея Тарковского в «Зеркале» в не вполне осознанном возрасте он пробовался в «Остров сокровищ» Владимира Воробьева, но уступил Федору Стукову).
Кадр из фильма «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986)
В картине он сыграл главного героя — молодого студента Петю Карташова, который с другими первокурсниками едет «на картошку» и в деревне переживает первую в жизни любовную драму.
Кадр из фильма «Иван Денисович» (2021)
В нулевые Янковский активно занимался режиссурой (после дебюта 2002 года он экранизировал один из романов Бориса Акунина о сыщике Фандорине «Статский советник», а затем поставил супергероику «Меченосец» и драму «Каменная башка», которая стала первой ролью Николая Валуева), в десятые — прекратил снимать и принялся сниматься, а в двадцатые стал приближаться к статусу одной из самых заметных фигур отечественного экрана.
Кадр из фильма «Иван Денисович» (2021)
Одной из ключевых картин в его карьере стала главная роль в драме «Иван Денисович» по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — о советском военном, который сбежал из немецкого плена и был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже. Это последний фильм актрисы Инны Чуриковой и ее супруга, режиссера Глеба Панфилова (он пережил жену всего на семь месяцев).
Кадр из сериала «Контейнер» (2021-2023)
В драматическом триллере о суррогатном материнстве и классовом неравенстве (в российском изводе) Янковский изобразил «заказчика» — влиятельного замминистра Белозерова, для которого героиня Оксаны Акиньшиной вынашивает ребенка (и под чьим напором вопреки технике безопасности соглашается провести остаток беременности под одной крышей особняка с ним и его супругой, сыгранной Марией Фоминой).
Кадр из сериала «Контейнер» (2021-2023)
Проект, на тот момент не вполне типичный для Максима Свешникова (до этого он работал над анимационной франшизой «Три богатыря» и жизнеутверждающим ромкомом «257 причин, чтобы жить»), должен был стать первым российским проектом в линейке Apple Originals стриминга Apple TV+.
Кадр из сериала «Карамора» (2022)
Первым сериалом в режиссерской карьере актера Данилы Козловского стал «Карамора» — фэнтезийный триллер про молодого анархиста Каразина (имя героя и название проекта — отсылка к произведению Максима Горького), который борется с представителями российской знати (они оказываются вампирами) в Санкт-Петербурге начала прошлого столетия.
Кадр из сериала «Карамора» (2022)
Янковский изобразил в шоу центрального антагониста — 111-летнего кровопийцу Руневского (отсылка к «Упырю» Алексея Толстого). Игру и харизматичность артиста отметили, кажется, даже те, кто сериалом в целом остался недоволен.
Кадр из сериала «Монастырь» (2022)
Первым (и пока последним) сериалом в карьере театрального режиссера и актера Александра Молочникова стал «Монастырь» (зум-проект «Беезумие» вынесем по-снобски за скобки) — провокационная драма о попрыгунье-стрекозе-тусовщице Маше, которая оказалась в стенах божьей обители и там православно перевоспиталась.
Кадр из сериала «Монастырь» (2022)
Героиню сыграла блогерша Настя Ивлеева, а отца-настоятеля Варсонофия, под чье крыло она попала, — Янковский. Как и в случае с «Караморой», выступление актера получило высокие оценки в том силе со стороны разочаровавшихся проектом.
Кадр из сериала «Приход» (2022)
В нашем распоряжении могла оказаться одухотворенная киновселенная имени Филиппа Янковского, если бы сериал «Приход», где артист блестяще сыграл беса-искусителя в теле священника, не замер на этапе пилотной серии.
Кадр из сериала «Приход» (2022)
После премьеры на фестивале «Пилот» в 2022 году (там Янковский заслуженно взял приз за лучшую мужскую роль) он так и не получил «зеленого света» на производство целого сезона. Есть подозрение, что в обозримом будущем так и останется, но мы, что называется, не теряем веры.
Филипп Янковский с супругой, актрисой Оксаной Фандерой на премьере фильма режиссера и продюсера Павла Лунгина «Дама Пик» в Москве, 2016 год
Актер и режиссер Филипп Янковский, продолжатель великой династии, родился в семье легенд советского экрана Олега Янковского и Людмилы Зориной, а затем сам стал отцом еще одного поколения артистов: Ивана и Елизаветы Янковских. Карьера Янковского складывалась причудливым образом — например, в его фильмографии есть сразу три дебюта. Его первое появление на экране состоялось в пятилетнем возрасте в «Зеркале» Андрея Тарковского. Первая серьезная роль — в 17 лет в мелодраме Дмитрия Долинина «Сентиментальное путешествие на картошку». А первая режиссерская работа случилась с ним в 33 года — тогда он сняли «В движении», переосмысление «Сладкой жизни» Федерико Феллини в декорациях России ранних нулевых. В промежутках Янковский учился актерскому мастерству у Олега Табакова в МХАТе, а режиссуре — у Владимира Наумова во ВГИКе.
10 октября Филипп Янковский отмечает свое 55-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить лучшие роли артиста.