Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Я так и не поняла Россию до конца»: Катрин Денев — 80

Французской актрисе Катрин Денев исполнилось 80 лет

Катрин Денев родилась в 1943 году в Париже. Она выросла в актерской семье вместе с двумя сестрами. Старшая сестра Катрин — Франсуаза — завоевала популярность раньше. Чтобы не путать зрителей, девушки взяли разные фамилии: Франсуаза — псевдоним отца Дорлеак, а Катрин — девичью фамилию матери Денев.

Одним из главных фильмов Катрин Денев считается «Шербурские зонтики» Жака Деми на музыку Мишеля Леграна. Также она снималась в фильмах «Отвращение», «Дневная красавица», «Тристана», «Последнее метро», «Голод», «Танцующая в темноте», «8 женщин».

В 2019 году актриса снялась в фильме «После меня», который вышел в 2021 году. Во время съемок она перенесла инсульт, однако после выздоровления вернулась к работе.

В начале своей карьеры актриса познакомилась с восходящей звездой парижской моды Ив Сен-Лораном. Он сшил для нее несколько нарядов для мероприятий, а после она стала его музой. Денев также много лет была лицом аромата Chanel N°5.

Денев несколько раз была в России, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во Владивостоке, Казани, Сочи, Ессентуках и Гатчине. В Ессентуках мастерицы сшили шубу для актрисы. Несмотря на то, что обычно она оставляла подарки поклонников в номерах, Денев увезла одежду с собой. В России она также ходила на базары, чтобы купить вязаные носки или варежки.

«Я много раз бывала в России, но до конца так и поняла вашу страну. Во время путешествий непременно хочу посмотреть, как живут люди, увидеть историческую часть города, памятники, архитектуру, отправляюсь в бар или кофейню, обязательно смотрю телевизор. Только так можно узнать чужую страну», – сказала Денев в интервью kp.ru.

Картина дня
«Мир должен сделать больше»: в секторе Газа закончились медикаменты и топливо
Участники саммита в Каире достигли согласия по доставке помощи в сектор Газа
Вторая партия грузовиков с гумпомощью пересекла КПП «Рафах»
Венедиктову* и Лизе Лазерсон пришлось извиняться за антисемитский анекдот
В МИД сообщили о последствиях в случае обладания Киевом ядерным оружием
Стало известно, как контролировать хронические заболевания осенью
Войска РФ уничтожили авиационные средства поражения украинских ВС в Хмельницкой области
Посол объяснил причину эскалации между Израилем и Палестиной
Новости и материалы
Абаскаль фразой о невежестве ответил на слухи о конфликте с Соболевым
В Париже рассказали, сколько французов находятся в секторе Газа
Годовалый сын россиянки сделал заказ на 150 тысяч рублей на Wildberries
США призвали встать плечом к плечу с Израилем в войне на Ближнем Востоке
«Газпром» увеличит поставки газа Венгрии зимой 2023 года
Ученица Тутберидзе выиграла второй подряд этап Гран-при России
Голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе
ВС РФ поразили артиллерийскую установку Krab на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о достижениях систем ПВО в зоне спецоперации
Словацкий хоккеист отметил наличие талантливой молодежи в «Северстали»
Стало известно, на сколько подорожали компьютерные игры в России
Адам Сэндлер прервал свой стендап, чтобы помочь фанату
Российские военные рассказали о потерях ВС Украины на одном из направлений
Израиль обстрелял наблюдательный пост «Хезболлы» в Ливане
Российские средства ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29
«Сочи» прервал серию из шести поражений в РПЛ
ВС РФ уничтожили склады боеприпасов в Днепропетровской области Украины
Был назван тренер, который поможет любой команде стать чемпионом
Все новости
«Окунали в унитаз, кормили плохо»: бывший воспитанник рассказал о жизни в детдоме под Омском
В Москве четыре автомобиля сгорели во дворе жилого дома
Умер бывший депутат Госдумы Пузановский
Японские рыбаки не смогут ловить осьминогов у Южных Курил из-за антироссийских санкций
HS: японские рыбаки не смогут рыбачить у Курил из-за санкций против России
Катя Адушкина — о «Последнем концерте», Клаве Коке и отношении к блогерам в России
Блогер Катя Адушкина заявила, что рада уходу TikTok из России
Израиль снова ударил по аэропортам Сирии. Как развивается война на Ближнем Востоке
Sana: аэропорты Дамаска и Алеппо перестали работать из-за ударов Израиля
38 лет спустя: что стало с актерами фильма «Назад в будущее»
«Она этого не заслужила». В США зарезали главу синагоги
В Детройте нашли убитой лидера еврейской общины 40-летнюю Саманту Уолл
«В школе все смешно: и квадратный многочлен, и эбонитовая палочка». Истории про языковые тонкости
Какие слова и сочетания кажутся нам неприличными
«Никогда не говорим с мамой о работе»: как выглядят дети Катрин Денев и других французских актрис
Как выглядят и чем занимаются дети Денев, Моро, Юппер и Бинош
«Украинцам не разрешили». Почему Москва и Киев не заключили мир в Стамбуле
Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что российско-украинские переговоры сорвали США
«Нужен новый мировой порядок». Байден решил объединить весь мир
Байден объявил, что США построят новый мировой порядок для всего человечества
Убрать русский язык: выполнит ли Google желание Зеленской
Депутат Госдумы Горелкин заявил, что «дерусификация» Google не даст результатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий