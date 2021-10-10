«Британский подданный»: Чарльзу Дэнсу — 75

Чарльз Дэнс родился 10 октября 1946 года в Реддитче. Будущий актер вырос в семье инженеров. В четырехлетнем возрасте, после смерти отца, вместе с матерью он переехал в Плимут и поступил в школу искусств, где начал изучать дизайн и искусство фотографии.



Однако Дэнс выбрал карьеру актера. Дебютную роль он получил в 1974 году в сериале «Отец Браун». Первую популярность ему принес сериал «Драгоценность в короне» в 1984 году. Вскоре Дэнс начал учавствовать и в других британских телевизионных проектах — «Ребекка» и «Призрак оперы». За роль в сериале «Холодный дом» артист был номинирован на премию «Эмми».

Всемирную известность Дэнс получил после участия в популярном телесериале «Игра престолов», где сыграл жестокого и властного главу рода одного из самых могущественных кланов — Ланнистеров. В 2006 году актер был удостоен звания офицера Ордена Британской Империи.

Главные роли Чарльза Дэнса — в фотогалерее «Газеты.Ru».