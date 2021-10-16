«Браво», «черный список» и Пугачева: 60 лет Евгению Хавтану

Основатель и бессменный лидер группы «Браво» Евгений Хавтан родился 16 октября 1961 года в Москве. В возрасте 13 лет будущий рокер записался в музыкальную школу в класс классической гитары. Свою первую группу Хавтан основал еще в школе, но музыканты сыграли только один концерт — на выпускном. По окончании первой ступени образования Хавтан пошел учиться на инженера. Буквально всю свою жизнь Хавтан посвятил группе «Браво», изредка создавая сольные проекты или участвуя в других.