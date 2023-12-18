18 декабря 2023, 17:53
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Замша, соблазнитель и детектив: 8 худших ролей Брэда Питта
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«Темная сторона солнца», Божидар Николич (1988)
Перед тем как сняться в американо-югославской мелодраме «Темная сторона солнца», Питт обошел в кастинге около 400 кандидатов. Продюсеры картины остались недовольны результатом и решили не выпускать ленту. Только в 1997 году, когда Питт уже был звездой, фильм вышел сразу на видео — и получил низкие оценки кинокритиков.
Актер сыграл в картине молодого человека Рика Клейтона с особенностями кожи, которая не терпит ни солнечного, ни искусственного света. Парень даже не знает, как выглядит его лицо, поскольку вынужден носить защитный костюм. Но любовь к молодой актрисе толкает Рика на безрассудство, и он решает познать человеческую радость от солнечного света — за три дня, которые ему остается прожить.
«Сокращая класс», Роспо Палленберг (1988)
Черный комедийный слэшер «Сокращая класс» имеет один из самых низких зрительских рейтингов в фильмографии Питта (4,5 из 10 на IMDb). Актер сыграл в нем баскетболиста Дуайта Ингаллса — между ним и недавно вышедшим из психбольницы Брайаном Вудсом мечется девушка по имени Пола Карсон. По сюжету в средней школе происходит серия загадочных преступлений, в которых подозревают Вудса.
«Джонни Замша», Том Дичилло (1991)
Персонаж Питта в музыкальной комедии «Джонни Замша» — молодой человек с объемной прической, который фанатеет от музыканта Рики Нельсона и мечтает стать звездой рок-н-ролла. Однажды на колени Джонни падают замшевые туфли, он видит в этом знак и берет псевдоним Замша. Режиссерский дебют Тома Дичилло критики и зрители встретили прохладно — его рейтинг на IMDb не достигает 6 из 10.
«Услуга», Дональд Питри (1991)
Инди-драма «Услуга» собрала в прокате $3 млн при бюджете в $12 млн. По сюжету замужняя женщина Кэти хочет переспать со старым приятелем Томом, но не может позволить себе измену. Она решает попросить об этом свою подругу Эмили (которая замужем за персонажем Питта Эллиотом), чтобы та пересказала подробности. Подруга оказала Кэти эту «услугу» и была в восторге от ночи с Томом — но забеременела и не могла понять, кто стал отцом ребенка.
«Параллельный мир», Ральф Бакши (1992)
Фильм «Параллельный мир» явно был вдохновлен комедией «Кто подставил кролика Роджера» — но направлен на более взрослую аудиторию. Критики назвали его утрированной и откровенной пародией на фильм Роберта Земекиса.
По сюжету автор комиксов Джек Дибс оказался в придуманном им мире и влюбился в собственного персонажа — красотку Холли Вуд, которую озвучила Ким Бэйсингер. Нарисованная женщина мечтает стать реальной, но для этого ей нужен настоящий мужчина — им становится детектив Фрэнк Харрис, которого сыграл Питт.
«Калифорния», Доминик Сена (1993)
На съемках роуд-муви «Калифорния» Питт начал встречаться с Джульетт Льюис — они сыграли попутчиков, которых подбирают журналист (Дэвид Духовны) и его подруга-фотограф (Мишель Форбс). Журналист собирает материал для документальной книги о серийных убийцах и не подозревает, что его новые знакомые очень опасны. Фильм раскритиковали за банальный сюжет и предсказуемый финал.
«Собственность дьявола», Алан Дж. Пакула (1997)
В триллере «Собственность дьявола» Питт сыграл члена Ирландской республиканской армии, который похитил семью полицейского Тома О'Мира (Харрисон Форд). Для роли Питт пытался говорить с ирландским акцентом — но это не всегда получалось хорошо. Газета San Francisco Chronicle писала: «Питт использует верный тон для воссоздания акцента, но временами его ирландский акцент слишком убедительный, и трудно понять, о чем он говорит».
«Лазурный берег», Анджелина Джоли (2015)
Вероятно, зрители ждали в кадре от Джоли и Питта страсти в духе «Мистера и миссис Смит», — но были разочарованы. Их персонажи оказались нервными и постепенно отдалились друг от друга. А через год после премьеры и сама Джоли подала документы на развод с Питтом.
Двукратный обладатель «Оскара» Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в американском городе Шони, штат Оклахома. Он начал сниматься в 1987 году и воплотил на экране самых разноплановых персонажей — детектива Миллса («Семь»), вампира Дю Лака («Интервью с вампиром»), психопата Гоинса («12 обезьян«), воплощение смерти Джо Блэка («Знакомьтесь, Джо Блэк»), Тайлера Дердена («Бойцовский клуб»), Ахиллеса («Троя»), Бенджамина Баттона («Загадочная история Бенджамина Баттона») и многих других. В 2014 году Питт получил «Оскар» как продюсер фильма «12 лет рабства», а в 2020-м — за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде».
За свою актерскую карьеру Питт не раз появлялся в неоднозначном амплуа. О его худших ролях «Газета.Ru» рассказывает в фотогалерее.