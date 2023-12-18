Замша, соблазнитель и детектив: 8 худших ролей Брэда Питта

Двукратный обладатель «Оскара» Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в американском городе Шони, штат Оклахома. Он начал сниматься в 1987 году и воплотил на экране самых разноплановых персонажей — детектива Миллса («Семь»), вампира Дю Лака («Интервью с вампиром»), психопата Гоинса («12 обезьян«), воплощение смерти Джо Блэка («Знакомьтесь, Джо Блэк»), Тайлера Дердена («Бойцовский клуб»), Ахиллеса («Троя»), Бенджамина Баттона («Загадочная история Бенджамина Баттона») и многих других. В 2014 году Питт получил «Оскар» как продюсер фильма «12 лет рабства», а в 2020-м — за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде».

За свою актерскую карьеру Питт не раз появлялся в неоднозначном амплуа. О его худших ролях «Газета.Ru» рассказывает в фотогалерее.