Умер певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев. Тело артиста обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Он пришел проведать артиста в его квартиру на Краснопролетарской улице. Горох увидел Моисеева без сознания и вызвал скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. Причины трагедии устанавливаются.
В конце апреля этого года арт-директор Бориса Моисеева рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись» телеканала НТВ о состоянии певца. По его словам, на тот момент артист чувствовал себя нормально.
«Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день», – сказал он, обратив внимание, что Моисеева было сложно уговорить обратиться к врачам.
Горох обратил внимание, что после перенесенных инсультов (в 2010 и 2015 году), у артиста сохранялись проблемы с подвижностью руки и речью. По словам арт-директора, в квартире Моисеева были установлены тревожная кнопка и камеры на экстренный случай.
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