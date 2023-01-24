Названы номинанты на «Оскар-2023»

Американская ежегодная киноакадемия объявила список номинантов премии «Оскар-2023». На главную номинацию кинопремии в категории «Лучший фильм» в этом году претендуют 10 фильмов. В их числе такие картины как «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, автобиографическая драма Стивена Спилберга «Фабельманы», остросоциальная сатира Рубена Эстлунда «Треугольник печали», трагикомедия Мартина Макдона «Банши Инишерина» и другие. Картина Дэн Кван и Дэниэл Шайнерта «Все везде и сразу» стала лидером по числу номинаций на «Оскар» в этом году — у нее их 11.

Все претенденты на «Оскар-2023» в категории «Лучший фильм» — в фотогалерее «Газеты.Ru».